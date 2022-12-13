大美嶺南｜通關去哪裡？　深圳南澳65公里絕美海岸線等你打卡

【編者按】碧波澄澈、白鷺起舞；古樹參天，帆船點點。羊城晚報《大美嶺南》走進繁華大都市裡的「桃花源」——深圳市大鵬新區南澳街道，古村、古樹，星羅棋布，峻峰、沙灘，山海相依；星空、漁船，漁舟唱晚......構成一幅幅美麗的山海畫卷。



深圳南澳是著名的旅遊度假和戶外運動勝地，大自然鬼斧神工，慷慨地把各種亮麗風景匯攬於此地。楊梅坑的第一縷陽光，西湧灣的激情衝浪，大雁頂的海天大片，月亮灣的漁舟唱晚，天文台的星空秘密，大亞灣的點點風帆……無不令來者流連忘返、去者念念不忘。中國最美海岸線、中國天然氧吧、戶外運動勝地、攝影天堂……這系列盛譽讓這個「桃花源」成為無數深圳市民日常休閒打卡地，成為八方來客嚮往的旅遊度假地，每年遊客超過800萬人次。

南澳半島全景 王翔 攝

位於深圳大鵬半島的南澳，三面環海，與香港隔海相望，陸域面積115平方公里，是深圳市面積最大的街道。森林覆蓋率87%，野生植物種類占全市70%。空氣質量全市第一，PM2.5濃度13微克/立方米，穩定達到歐盟第一階段標準，是中國超大城市中罕見的天然氧吧。山海相依，風光旖旎，是深圳東部著名的旅遊目的地和戶外運動勝地。

大鵬灣俯瞰 王翔 攝

大鵬灣位於大鵬半島西側，其南澳灣段海岸蜿蜒曲折，沿途的最美日落棧道、月亮灣漁港、海貝灣等均是深受遊客喜愛的網紅打卡點。

南澳香車水庫 王翔 攝

南澳生態條件優越，水質保持Ⅳ類以上，不僅擁有香車、楓木浪、鐵扇關門等優質水庫資源，轄區還擁有楊梅坑河、新大河等8條生態景觀河。

夢幻西湧沙灘 王翔 攝

南澳擁有東西湧、柚柑灣、桔釣沙等優質天然沙灘25處。其中，西湧沙灘長5.1千米，是大鵬半島最長、沙質最好的沙灘，其所在的東西湧海岸線被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最美八大海岸」之一，是著名的戶外徒步穿越線，吸引大批驢友前往體驗。

桔釣沙沙灘 王翔 攝

南澳的桔釣沙沙灘呈月牙狀，沙粒細而白，當地人為此把這個沙灘稱為「銀灘」，潔白銀灘溫柔如月，海灘瀰漫著特別的溫馨和浪漫。

美人魚洞 王翔 攝

美人魚洞位於南澳鹿咀，著名導演周星馳的電影《美人魚》正是取景於此，這裡是觀看日出的絕佳地，同時也是深圳東部度假和婚紗攝影的勝地。

大鵬半島國家地質公園博物館 王翔 攝

南澳的大鵬半島國家地質公園面積約46平方公里，擁有獨特的火山遺跡和海岸地貌景觀，是深圳唯一的國家地質公園。主峰七娘山海拔869米，風景秀麗。該博物館坐落在深圳大鵬半島七娘山腳下，是地質公園的核心景觀之一，外形酷似外火山礫石，市民遊客到此可觀火山遺跡、賞怪岩日出。

我們守衛的寧靜 王翔 攝

全長7公里的南澳灣日落綠道擁有無敵日落海景，斜陽西下，金黃的輪廓映射出金黃的光芒，天與海的光暈連成一線。適合全年齡層次的短途徒步和攝影打卡。

旖旎海貝灣 王翔 攝

夢幻雲彩將南澳海貝灣染成旖旎的色彩，引人遐想，未來，其周邊將建成一座國家一類口岸，打通深港東部水上通道。

南澳月亮灣 王翔 攝

南澳月亮灣是天然的避風塘，因呈月牙形而得名，具有濃厚的漁家風情。

西湧天文台 王翔 攝

西湧天文台位於南澳西湧社區，這裡不僅是觀覽流星雨的絕佳地點，也是深圳拍攝星空夜景、日出美景以及無窮海景的絕佳地點。依托西湧天文台建設國際暗夜社區成效初顯，吸引全市天文愛好者齊聚西湧，探索星空的秘密。

南澳半天雲古村 王翔 攝

南澳文化底蘊深厚，古村落及文物資源豐富，半天雲、西貢、高嶺、鵝公等聞名遐邇，鶴藪古村有近800年曆史。半天雲古村位於海拔428米高的「拋狗嶺」半山腰上，半山半海「半天雲」，擁有至少300多年曆史，被陣陣白雲籠罩和層層綠樹環抱，曾被評為「廣東最美自然生態村」，村內有東江縱隊機關報《前進報》社舊址、王少清故居等紅色革命遺址。

《南澳省級非遺舞草龍》蔡美南 攝

南澳客家和疍家文化特色鮮明，擁有省級「非遺」、「舞草龍」、「南澳漁民娶親」，市級「非遺」、「東山漁歌」、「南澳海膽粽」製作技藝，區級「非遺」、「東漁村天后祭」。

遊艇會 王翔 攝

南澳的海岸線長65公里，佔全市四分之一，近海水質動態保持國家Ⅰ類標準。200平方公里湛藍的大海成為海上運動愛好者的天堂。南澳擁有浪騎遊艇會、七星灣遊艇會、大鵬遊艇會三家遊艇會，是水上運動和親海旅行的理想佳地。

競渡 王翔 攝

南澳不僅是著名濱海旅遊度假區，還是戶外運動勝地，在轄區舉辦的中國杯帆船賽、大鵬新年馬拉松賽等賽事馳名海內外。

海上龍舟賽 古亮宇 攝

作為深圳唯一的海上龍舟賽事，南澳海上龍舟邀請賽自1998年舉辦至今，已成功舉辦19屆，每年的端午期間，來自粵港澳大灣區的龍舟賽隊伍到這裡競技交流，已經成為了大鵬新區乃至深圳市一張亮麗的文化旅遊名片。

新大禾塘濕地園 謝雨婷 攝

位於七娘山腳下的新大禾塘濕地園面積近15萬平方米，金秋時節，7000平方米的「網紅」粉黛亂子草競相開放，每一個角度都是一幅美麗的生態「風景畫」。

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