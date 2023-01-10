大美嶺南｜與香港近在咫尺　來珠海萬山群島走进宮崎駿的動畫世界

【編者按】「人生自古誰無死？留取丹心照汗青。」700多年前，民族英雄文天祥在珠海萬山海域留下這篇不朽的詩篇。斗轉星移，滄海桑田。如今，羊城晚報《大美嶺南》走進神秘的萬山群島。萬山群島猶如一把灑落在南海上的珍珠，與日月星辰、藍天白雲相伴，與碧波交相輝映，構成奇美悠然的世外桃源。



萬山群島位於珠江口正南方，扼珠江口諸水道的入口，為珠江口東部重要海上屏障，也是廣州出海航道必經之地。多年來範圍幾經變化，一度為伶仃洋外百餘島之總稱。這裏有被稱為「亞洲奇觀」的浮石灣；有萬山群島歷史最久，規模最大，延續了一百多年的，具有濃烈海島特色的媽祖祭典；還有獨特的海蝕地貌；有全國唯一的保留完好的海島第四紀冰川刻痕；這裏還有原汁原味的海鮮；烹煮芳香撲鼻，回味無窮的海味乾貨。

從港珠澳大橋回首北望，萬里江山綿亙不絕，亞歐大陸廣袤無邊；憑海臨風向南展望，浩淼太平洋連接著五大洲的風濤。一邊是世界最大的大陸，一邊是世界最大的大洋，海域直連港澳，由105座島嶼組成的萬山群島，馳騁大海長空之間，置身於當今國際交流最活躍的主引擎中，聯通世界。

20世紀60年代「工業學大慶，農業學大寨，漁業學萬山」的口號曾響徹大江南北，這裏是全國著名的萬山漁場、廣東省重點漁港、第一批國家級海洋牧場示範區和四座人工魚礁所在地。由於靠近珠江口，鹹淡水在這裏交匯，有經濟價值的魚類200多種，創造了全國單網起魚1200擔的最高紀錄，曾是全國漁業戰線的一面紅旗。同樣，這裏也是國家一級保護動物中華白海豚、極度瀕危動物江豚的棲息地，生態地位和海洋經濟地位在粵港澳大灣區獨一無二。

「惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁。人生自古誰無死？留取丹心照汗青。」當代人對這片島嶼更多的記憶源於700多年前民族英雄文天祥過零丁洋留下這篇不朽的詩篇。

桂山島的燈塔溫暖守候著伶仃洋

被譽為「亞洲奇觀」的萬山浮石灣，位於珠海萬山群島大萬山島東南面，浮石灣長680米，縱深300米。是由成千上萬列陳而待的卵石組成，天然而成的卵石渾圓如珠，相擁相偎，重重疊疊，蔚為壯觀。

島上規模雄大、保存完好的媽祖古廟叫「天后宮」。古廟距今已有一百九十年的歷史。人們對古廟非常敬重，神聖不可侵犯，所以乃至一百多年了古廟仍然保存完好。每年這裏還會舉行盛大慶祝儀式恭賀媽祖誕辰，這一習俗已傳承了一百多年。

要去見海島第四紀冰川刻痕便需要徒步許久，當然徒步亦不乏味，穿越無限的蔥蘢，如同闖入「綠野仙蹤」。作為獨特的海蝕地貌，從空中俯瞰，冰川刻痕流暢的線條是這座島嶼古老的皺紋。

夏天的海風帶著一股熱浪，陽光也很熾烈，最好是在臨近黃昏時去南沙灣。被稱為「鑽石沙灘」的它擁有狹長又細軟的沙灘，赤腳踩上去，軟綿綿的，光照在上面，就能看到閃爍的點點星光。等黃昏到來，絢爛的橙色鋪滿整個畫面，濃烈的晚霞，擁吻著大海，極盡浪漫。如果還不夠滿足你對海邊的想像，那就去蜜月公園，聽著滔滔海聲，邂逅宮崎駿動畫裡的白色小屋。

廟灣島的淺灘與珊瑚

如果說一個島嶼有一個島嶼的語言，那麼萬山群島這片大多數人都不知道的祕境，它的語言大概就是漁歌唱晚，歲月靜好，和家人好友一起在這裏回歸自然，枕浪而眠。

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