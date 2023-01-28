影史第二！春節檔票房破68億　《滿江紅》登頂卻陷偷票房抄襲爭議

據內地票房統計平台燈塔專業版數據顯示，截至1月28日06時21分，2023年春節檔期總票房超68億，位列中國影史春節檔票房榜第二位。張藝謀導演電影《滿江紅》總票房26.92億元，《流浪地球2》總票房超22億元。不過，《滿江紅》卻被爆出劇情抄襲《龍門鏢局》，更有網民爆料《滿江紅》疑似偷票房，片方則嚴正駁斥稱是「無稽之談」，已經開始通過訴訟等方式維護合法權益。



據燈塔數據統計，春節檔票房冠軍《滿江紅》26.92億，《流浪地球2》以22.28億居次。動畫片《熊出沒·伴我「熊芯」》票房7.75億位居第三。值得一提的是，吳京主演作品票房達310.73億，沈騰主演作品票房達279.52億。

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《滿江紅》講述岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談，喜劇加上懸疑和岳飛與秦檜忠奸不兩立的歷史故事，在2023年春節檔稱霸。有內地網民認為，劇情與2013年由郭京飛、袁詠儀主演的《龍門鏢局》相似，質疑抄襲。

此外，也有內地網民在網絡爆料，稱自己原本預約24日晚間的《流浪地球2》，但電影院卻以「設備故障」為由於前晚宣布取消，該民眾發現影院竟將當天同一時段的同一放映廳，播映同期上映的《滿江紅》，引發爭議。

《滿江紅》由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音主演。（劇照）

26日《滿江紅》發表聲明指出，對於某些別有用心之人故意造謠惡意抹黑的行徑感到十分遺憾，這種行為不單對「滿江紅」一部影片造成了傷害，「也擾亂了春節檔的市場環境，進一步傷害了中國電影產業」。

聲明強調，對於「滿江紅」所被指責諸如「幽靈場」、「偷票房」、「買票房」、「資本操控」、「抄襲」等均為無稽之談，純屬部分別有用心之人使用多種手段造謠，利用個別影城或售票系統出現的故障等問題，以點蓋面惡意攻擊生事，各出品方正在收集證據，並已開始依法通過訴訟等方式維護影片合法權益。

《明日戰記》在內地上映時也曾出現備偷票房的爭議。（電影公司提供）

《流浪地球2》有望2月於香港上映

《每日經濟新聞》整理近五年春節檔官方數據，2018年春節檔67.71億元、2019年春節檔59.05億元、2020年春節檔1840.42萬元、2021年在《你好，李煥英》和《唐人街探案3》領跑下春節檔突破78.43億元創歷史新高，2022年春節檔60.4億元，2023春節檔以68.84億居於影史第二。

內媒指出，因春節檔票房亮眼，截至1月27日，2023年度大盤票房(含預售)破80億元，打破中國電影市場年票房最快破80億元紀錄。經過三年疫情，中國觀眾對電影的熱愛還在，他們並未遠離影院。

《流浪地球2》劇照

《北京日報》採訪首都電影院副總經理于超，他表示，今年春節檔讓人看到了一種積極向好、加速向好的狀態。「往年好像有一種看完這部電影、後面可能又不敢來影院的擔心，或者不知道什麼時候能再來影院看電影。今年大家好像都放鬆了，也不用特別擔心了。」

此外，于超也提到，Imax等高規格影廳在春節檔不斷刷新票房紀錄，更能說明觀眾對優質內容、對觀影效果的追求在不斷提高。

據了解，劉德華和吳京主演的《流浪地球2》有望於2月在香港、澳門上映。《滿江紅》、《無名》亦有香港發行商在接洽，《無名》導演程耳此前更稱據他所知，香港將在正月十五上映。

《無名》由梁朝偉、周迅和王一博主演，該電影故事背景發生在香港，預售時曾力壓《滿江紅》和《流浪地球2》等片，但上映後評價兩極，豆瓣僅6.8分，七套戲中倒數第二。

梁朝偉王一博《無名》票房排內地春節檔第四 40萬人評論分數尾二