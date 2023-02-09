天文觀星｜2023年最值得期待天象日曆！　仲夏可觀英仙座流星雨

內媒《金羊網》整理報道了2023年最值得期待的天象日曆，觀星愛好者可參考選擇日期，觀賞天文現象。其中，8月仲夏夜晚可觀賞英仙座流星雨，8月末將迎來最大滿月。



2月22日傍晚，金木雙星伴月將上演天宇。3月2日傍晚金星合木星，3月24日19:52月掩金星。3月2日，金星和木星會在西方低空肩並肩湊在一起，發生金星合木星的天象。

3月24日傍晚日落後，南方很多地區可看到明亮金星被初三的小月牙「吃掉」的神奇現象，這便是月掩金星。濟南、太原、銀川以北地區，可看到金星在月牙旁擦肩而過。

4月12日06:10，水星東大距出現。水星在太陽以東，達到角距離最大，日落後西方低空可見。4月20日13:10，將迎來日全環食。浙江、福建、廣東、海南東南部等地，可以欣賞到被月亮「吃掉一角」的日偏食。

5月5日23:12會發生一次半影月食。半影月食發生時，肉眼幾乎無法識別出月亮亮度的變化。5月29日13:34可觀測到水星西大距。水星在太陽以西，達到角距離最大，日出前，東方低空可見。

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6月4日07:15可觀賞金星東大距。金星在太陽以東，達到角距離最大，日落後，西方低空可見。6月22日，將上演金火雙星伴月。

8月13日，英仙座流星雨大夜來臨，是今年最值得觀測的流星雨，預計出現在當晚前半夜，幾乎不受月光影響。民眾可在溫和舒適的夏夜，前往遠離城市的曠野觀賞。

8月27日，迎來土星沖日，此時土星一年中最亮。今年最大滿月將發生在8月31日凌晨。

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9月22日21:16可觀賞水星西大距。10月15日將有日環食，10月24日07:15將有金星西大距，10月29日14:14將有月偏食。11月3日13:02將有木星沖日。此時，木星一年中最亮。

12月4日22:38將有水星東大距，12月14日會出現雙子座流星雨極大夜。12月15日凌晨極大的雙子座流星雨，同樣不受月光干擾，理論上的流星數量比英仙座流星雨更多。