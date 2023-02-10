掃黑劇集《狂飆》收視口碑雙豐收　正邪角色現實原型分別是誰？

中央政法委指導拍攝的掃黑電視劇《狂飆》近期大熱，播出後收視率和口碑雙雙「狂飆」，成為開年的爆款劇。

儘管《狂飆》在2月1日已經迎來大結局，但觀眾對劇集的討論熱度不減。到底劇集是如何展現中國二十年來掃黑除惡的歷史進程？劇中角色在現實生活中是否有原型？



《狂飆》：收視口碑一騎絕塵

《狂飆》採用多元的敘事手法，打開老中青不同圈層受眾群，開啟全民追劇的熱潮。（圖片來源：官方劇照）

掃黑主題電視劇《狂飆》由張譯、張頌文領銜主演，在央視八套（CCTV-8）首播當天收視率已經爆表，穩居全國第一，同時也成為獨播平台愛奇藝的新「劇王」。

《狂飆》播出期間亦一直「霸佔」網絡熱搜榜，收視率和口碑節節攀升，豆瓣評分曾高達至9.1分（滿分10分），大結局播出後暫時降到8.8分。

《狂飆》講述了以刑警安欣（張譯飾）為代表的政法隊伍與以高啟強（張頌文飾）為代表的黑惡勢力長達21年的正邪較量，被稱作是「掃黑除惡鬥爭的回憶錄」。在兩大主角背後，還涵蓋了從官員到基層百姓形形色色的人物，劇情飽滿，看點密集。

《狂飆》展現中國掃黑二十年變遷

據《狂飆》導演、編劇徐紀周透露，「狂飆」來自毛澤東詩詞「國際悲歌歌一曲，狂飆為我從天落」，借用詩詞中「狂飆」二字來比喻電視劇中的掃黑除惡大風暴。

與此同時，劇集《狂飆》也描摹了這20年中國經濟社會高速發展、狂飆突進的時代。

《狂飆》借由掃黑除惡二十年的歷程映射出中國二十年的社會發展與時代變遷。（圖片來源：官方劇照）

據考證，中國首次在正式文件中使用「黑社會」這一概念追溯到1982年，當年深圳市頒布了《關於取締黑社會活動的通告》。

千禧年代，隨着經濟高速發展，社會治安問題逐漸顯現。因應全國犯罪發案激增，2000年12月，全國「打黑除惡專項鬥爭電視電話會議」在北京召開，是20世紀70年代以來首次開展大規模全國性打擊涉黑犯罪。

2006年，中央政法委部署全國開展打黑除惡專項鬥爭，在中央成立了打黑除惡專項鬥爭協調小組，並設立全國「打黑辦」。

2018年，中國作出開展為期三年掃黑除惡專項鬥爭的重大決策部署，「打黑辦」變成「掃黑辦」，不僅要打擊涉黑的社會人員，更要掃除利用手中權力參與涉黑涉惡違法犯罪，為黑惡勢力違法犯罪提供便利條件，幫助黑惡勢力逃避懲處的國家公職人員，也就是「保護傘」。

2021年，「推動掃黑除惡常態化」寫入「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要。

飾演反派人物高啟強的張頌文在《狂飆》中貢獻了讓人歎服的表演。（圖片來源：官方劇照）

《狂飆》正是選擇了2000年、2006年、2021年作為時間節點，講述高啟強如何從出身市井、受人欺負的「賣魚佬」，一步步成為隻手遮天、無惡不作的「黑老大」，讓觀眾對「甚麼是黑惡勢力」，「為甚麼會存在黑惡勢力」有更深的理解和思考。

在劇中，2000年「徐雷事件」、2006年「莽村拆遷」、2021年「政法隊伍教育整頓」，三個掃黑階段環環相扣，反映出不同時期社會環境治安工作的特殊性，也呈現出了掃黑除惡之艱難。

《狂飆》根據真實案件改編 角色原型是誰？

安欣（右）和高啟強（左）在《狂飆》中代表一正一邪，最大的看點是兩位主角之間的對峙。（圖片來源：官方劇照）

在中央政法委指導下，《狂飆》劇組歷經兩年走訪、取材大量真實案件進行創作，深度還原掃黑除惡一線工作場景。

劇中的角色安欣，是一位熱血、正直，堅守本心的刑警。不少觀眾都好奇安欣在真實生活中是否有原型？

《狂飆》劇組解釋是，安欣即「安心」，是純粹的理想主義者。安欣沒有原原本本的原型，但又取材於多個真實原型，從公安局政治部主任到檢察院檢察官，從一線基層民警到緝毒警察都有，集中了優秀幹警的所有品質，相當於群體英雄的一個化身和縮影。

反派人物高啟強的原型又是誰呢？跟安心的角色相似，高啟強的原型人物也有多個。導演徐紀周提到了三個案件——黑龍江李氏三兄弟案、遼寧徐長元案和廣東曾仕權案，這些案件都是掃黑除惡專項鬥爭以來破獲的涉黑案件。

正是劇組將不同的真實原型濃縮到兩個角色當中，讓觀眾看到豐富精彩的人物造型和經歷，也讓《狂飆》的劇情，與普通民眾有更多的聯繫，引發這股追劇熱潮。【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

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