大美嶺南｜《狂飆》拍攝地「僑都」江門　老街舊景如置身電影片場

【編者按】大隱隱於市，容世間之美。羊城晚報《大美嶺南》走進「中國僑都」江門，江門歷史悠久，文化底蘊深厚，五邑文化和僑鄉文化獨具魅力。在內地熱播電視劇《狂飆》中，江門元素滿滿。地處南海之濱、大江之門，江門人見慣了海水的洶湧、江河的澎湃、大洋的廣闊。正是來自於大風大浪的滋潤，這裏的人們淡定從容，自得其樂。



台山歷史文化街區、梅家大院、圓山墟、蓮平路騎樓街、金山大橋、新會人民會堂……江門人身邊的熟悉景象，因為熱播劇《狂飆》，引來八方矚目。跟劇中出現過的街景拍照、打卡，品嘗加醬油的腸粉，尋找傳說中的豬腳麵……一時間紛紛攘攘、熱鬧非凡。

「狂飆」是別人的節奏，江門人活得自我。

老街裏吃早餐，會堂前給小孩拍照、鑽進騎樓下老店「淘寶」，生活依舊。經營小生意的老闆們，見慣了各路明星人來人往，每天依舊坐着躺椅、搖着扇、開着店裏的小電視，在模糊的屏幕中看着《狂飆》：「吶，不就是在這個街口拍的嘛！」

江門人的淡定，來自於大風大浪的滋潤。

地處南海之濱、大江之門，江門人見慣了海水的洶湧、江河的澎湃、大洋的廣闊。

到大江的另一邊。江門五邑水網密布，大大小小橋樑無數，《狂飆》大幕，也從大橋上拉開帷幕。此間「橋」景，既有金山大橋的壯美，也有鄉間石板橋的斑駁，千姿百態。

五邑地區水網密布，大小橋梁風格各異。金山大橋以壯美著稱。 （關炳輝 攝）

到大海的另一邊。五邑鄉親百餘年來慣於出洋謀生，華僑，成了海內外溝通的「橋樑」。他們為家鄉帶回了豐富的物質文明成果，其中，就有那中西合璧的騎樓街、碉樓群。熒幕中的「京海」，因這些五邑街景而更真實。

跨江越海，濤聲、大潮，蕩滌着江門人的胸襟。廣闊、開朗、容天下之事、世間之美。

「舊廠街」取景地之一蓮平路上的一處西式陽台。緊閉的門窗彷彿仍在等待海外的主人回來開啟。（羊城晚報全媒體記者陳卓棟攝）

正因淡定，生活悠閒，江門的時光，很慢。

在老街裏逛着，彷彿看到了那個童年時喜歡走街串巷的自己；在騎樓下的某某腸粉店，老闆娘還是當初的模樣；抬頭望去，滿眼的中式滿洲窗、西式羅馬柱，點點斑駁，正如初見。無數的拍攝團隊，在這裏找到了二三十年前的感覺，彷彿這裏的空氣，仍充滿着那時炙熱的活力，「真是天然的攝影棚」！

時光縱使再慢，滴水仍可穿石。街頭巷尾處，曾經一張竹椅擺開攤檔的理髮師，也早已不見。取而代之的，是打開車尾箱賣咖啡、打扮新潮的Z時代。

但不變的，仍然是江門人的那份淡定、悠然。車尾箱前，年輕人買上一杯熱美式，與朋友閒聊。談到姜文、葛優、周潤發、肖央、梁朝偉、章子怡、張頌文、張譯、劉德華……「這些人都在江門拍過戲嘛。噢，對了，周潤發、梁朝偉和劉德華還是我們五邑的鄉親呢！」

滿街的泰語招牌，讓人彷彿置身異國。（羊城晚報全媒體記者陳卓棟攝）

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