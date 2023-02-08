大美嶺南｜探尋順德歷史　繁華景像可比作宋代「清明上河圖」？

【編者按】「食在廣州，廚出鳳城」，這裏的鳳城，就是佛山順德大良。大良位於順德中心城區，是珠三角享負盛名的「魚米之鄉」，中國首個「中華餐飲名鎮」。每座城市幾乎都有一條屬於自己的「老街」，羊城晚報《大美嶺南》第37站從具有嶺南特色的順德華蓋路出發，探尋這座城市的歷史故事和市井風情。鼎盛時期，有人曾將這條老街的繁華景像比作宋代的「清明上河圖」。



一條幾百米老街，承載着百年商埠的滄桑歷史，寫滿了城市的歷史故事和市井風情，街道兩旁的嶺南西洋建築，粉牆黛瓦，棕櫚挺立，是城市的建築文化瑰寶。讓我們一起去探尋，親身體驗這條老街的魅力所在。

佛山市順德區大良街道地處佛山南部，毗鄰廣州南沙、番禺，總面積80.29平方公里。作為廣府文化發源地之一，大良有着深厚的文化底蘊和紮實的文化根基，具有嶺南特色的華蓋路商業步行街就是大良街道的一張歷史文化名片。

「食在廣州，廚出鳳城」，這裏的鳳城，就是順德大良。大良位於順德中心城區，是珠三角享負盛名的「魚米之鄉」，中國首個「中華餐飲名鎮」，當地最馳名的大良雙皮奶，民信老舖和仁信老舖作為順德甜品界的殿堂級老字號就位於華蓋路步行街。

華蓋路步行街位於大良街道老城腹地，屬於順德舊城中心地帶，毗鄰嶺南名園清暉園，是大良唯一一條商業步行街，有着豐富的人文古蹟。街道兩旁為明末清初騎樓特色的嶺南西洋建築，以粉黃、粉綠、粉藍為主色調，各類百貨、特色小店林林總總，逢年過節張燈結彩，年味瀰漫着街頭巷尾。

華蓋路始建於清朝，已有數百年歷史，全長僅635米，歷經風雨洗禮，加上建設年代已久，基礎配套設施落後，兩旁建築大都成為危房。為重現鳳城老街的歷史風貌，當地政府於1998年4月對華蓋路升級改造，闢為旅遊文化步行街。在這裏，有着最經典的騎樓建築，還有中西融合的獨特洋房，還有被歲月打磨了的紅磚、鑊耳式山牆，凸顯了嶺南特色和歷史厚重感。

華蓋路因該路很筆直，原稱「直街」，之後因為「筆直」，加上經營書紙筆墨的商舖較集中而改名「筆街」。改建成馬路後，因毗鄰華蓋山，故改名「華蓋路」。自古以來，華蓋路就是順德商業重地，是順德絲綢、玉階綢緞、筆墨書硯、大良梳篦等本地特色商品和金銀店舖的匯聚地。鼎盛時期，有人曾將它的繁華景像比作宋代的「清明上河圖」。

富有人文情懷的華蓋路步行街。（梅山飛哥攝）

民國11年，華蓋路形成梳篦、絲綢、毛巾、文化用品批發商業街。上世紀80年代，華蓋路步行街百貨林立，順德第一間百貨商店進駐。步行街雖然不長，卻承載了一代又一代順德人的成長和美好回憶，見證着城市昔日繁華，而騎樓，則是順德昔日商貿繁榮昌盛的標誌。

崇文尚善。（岑炳超攝）

隨着時代的發展，全國多個知名服裝品牌、百貨名店紛紛進駐，成為了一條以商業為中心、美食相輔、人流密集、富有時代氣息的反映經濟文化與人文情懷相融合的步行街。

如今，走進朝氣蓬勃的騎樓老街，古韻猶存的老騎樓下，是生意興隆、人聲鼎沸的各式商舖。它一頭連着幽靜古樸的鑑海路，一頭連着鼎沸喧嘩的都市街道，頗有一種大隱於市的感覺，又依稀有世外桃源的影子。

街道上還有古樸威武的雕塑「老街情懷」，它以青銅鑄制，是牌坊與闕的藝術融合，正面雕「鳳城老街」，左右側刻「筆街蓬源」、「華蓋生輝」，寓意改革開放讓老街浴火鳳凰、涅槃重生。

老街情懷雕塑。（梅山飛哥攝）

夜色漸濃，華燈初上，霓虹閃爍。漫步老街，色彩斑斕的騎樓老街在明黃色的燈光下活力十足，古建築熠熠生輝。多元化的業態豐富了老街的日與夜，成為老城文化新地標，在流光溢彩的夜色中，彷彿時空穿越。

時代在變，景點也推陳出新。在民信老店旁，從華蓋山棧道入口，在一處石板鋪墊階級踏步而上，經過鋼架結構的棧道，一片粉紅色的建築引入眼簾，這便是山岡上的華蓋山主題公園，是近年華蓋路發展的又一網紅打卡點。

2022年12月，隨着佛山地鐵3號線首通段運行，大良率先捕捉風口、占得先機，順德首個地鐵商圈放心消費示範街區在華蓋路步行街揭牌，率先開啟了順德地鐵商圈放心消費創建新時代。

滄桑中蘊藏時尚，繁華而不失韻味，老街的歷史印記已經深深融入了這座城市的發展，歷久彌新，讓人回味悠長。

大良順峰山公園。（梁文生攝）

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