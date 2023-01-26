掃黑劇集《狂飆》熱播　反派角色獲調侃式稱讚：「建議查查本人」

農曆新年伊始，由中央政法委宣傳教育局、中央政法委政法綜治信息中心指導，愛奇藝等聯合打造的掃黑除惡劇《狂飆》正在多平台熱播中。

據悉，《狂飆》為內地首部以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為背景的影視作品，開播即熱，CCTV-8酷雲實時收視率2.2，愛奇藝站內熱度已破萬。



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電視劇《狂飆》以千禧年至今為背景，講述了一場跨度長達20年的掃黑除惡鬥爭。本劇通過2000年、2006年、2021年三幕敘事手法，借刑警安欣（張譯 飾）和賣魚郎高啟強（張頌文 飾）相悖的人生曲線，詮釋大時代掃黑除惡鬥爭中邪不壓正的信念精神。

《狂飆》的故事設定在虛構的京海市。一線刑警安欣（張譯飾），在與黑惡勢力的鬥爭中不斷遭到保護傘打擊，始終無法將犯罪分子繩之以法。全國政法隊伍教育整頓工作開展後，臨江省派出指導組入駐京海，聯合公檢法司各部門，清除了政法隊伍內部的腐敗分子，粉碎了黑惡勢力的保護傘，一舉剷除了盤踞京海多年的強盛集團。

與其他掃黑除惡劇不同，《狂飆》將反派的發家史也放在了敘事重點之一。其中，飾演涉黑組織頭目高啟強的演員張頌文，因精湛演技收穫不少觀眾的拍手稱讚，甚至有網友開玩笑調侃說：「建議查查張頌文，不像演的。」

1月22日，張頌文也在微博俏皮回覆網友評論：「昨天在外面看人放煙花，忽然聽見後面有人喊了句『你過來一下』，我差點沒有撒腿就跑…」，同時對觀眾的好評表示感恩。

2018年，中共中央、國務院發布《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，部署為期三年的掃黑除惡專項鬥爭，決定開展掃黑除惡專項鬥爭，要求「掃黑除惡」與「基層反腐敗」結合起來，收起黑社會組織「保護傘」，剷除組織犯罪滋生土壤。

2020年1至8月，中國大陸各類刑事案件發案數下降6.2%。從 2019 年 10 月到 2020 年 9 月，共依法打掉涉黑組織856個、涉惡犯罪集團2458個，依法查封、扣押、凍結涉案資產2562億餘元。2021年，「掃黑除惡常態化」被寫入「兩高」工作報告。

《狂飆》（2023）劇照。（網絡）

導演徐紀周亦解釋了劇名的由來：「毛澤東在《蝶戀花·從汀州向長沙》中寫下『狂飆為我從天落』，『狂飆』二字組成了一個很有力量的詞，就像這些年來國家對犯罪分子及其保護傘的打擊力度。」

徐紀周同時表示：「希望通過掃黑除惡的故事勾勒出中國社會二十年的變遷，展現時代背景下小人物的成長與命運走向。」目前，《狂飆》正在內地多平台熱播中。