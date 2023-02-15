陝西出土2400年前中國第一沖水馬桶　西周大墓43個殉葬人排滿墓道

「一鋤頭挖下去都是國寶」，內地經常有人以此形容古城陝西。

據《西部網》報道，近日，位於陝西西安市的櫟陽城遺址公布最新考古結果，發現中國歷代宮城考古中的唯一一例廁所遺存，出土中國第一個沖水馬桶，距今約2400年。

在另一處考古發掘現場，咸陽市旬邑西頭遺址的大型墓葬中，發現43個殉葬人，是中國發現的西周時期殉葬者最多的墓葬。



此次在櫟陽城遺址發現的是戰國時期的高等級沖水式廁所遺跡，由台基上的室內廁位和房外排污坑兩部分組成。由於破壞嚴重，上部結構已不復存在，考古人員現場清理除了陶製便器與彎曲管道的組合遺存。

西安市的櫟陽城遺址（文博中國）

秦漢櫟陽城，位於今天陝西省西安市閻良區新興、武屯街道。據文獻記載，秦獻公二年遷都至櫟陽，直至秦孝公十一年間遷都咸陽，櫟陽為秦都三十餘年。櫟陽也是漢朝第一個都城，「長樂宮成，自櫟陽徒長安」，劉邦在此建立大漢王朝。

咸陽遺址發現西周時期殉人最多墓葬

另外，《中國新聞網》報道，陝西咸陽市旬邑縣張洪鎮的西頭遺址近期也公布最新發現。自2018年進行考古發掘以來，截至目前，已發現史前、商周、漢唐等各時期遺存，其中墓葬數量超過1000座以上，發現10多座諸侯級別的大型墓葬。

特別是發掘的M90大型墓葬中，發現43個殉人，也是目前中國發現的西周時期殉人最多的墓葬。

西頭遺址發掘項目負責人豆海鋒介紹，該墓葬隨葬兵器數量多、等級高、延續時間長，主人至少為西周時期諸侯等級。但由於周王室在該地並無分封諸侯，因此應與守護王畿之地的軍隊高級貴族統帥有關。