曹操墓周邊發現宋元建築　考古專家推測或為守陵戶所在地

位於河南安陽的曹操高陵再有考古新發現，專家團隊在高陵西側發現宋元時期建築遺址，推測或是北宋時期設置的守陵戶所在地。



曹操高陵及宋元時期遺存發掘區位置示意圖。（新華社）

河南省文物考古研究院副研究員周立剛介紹，考古人員在曹操高陵西側200米處發現宋元時期磚砌地下排水設施和建築遺跡，出土大量瓷器、錢幣和包括骰子、圍棋子、陶球在內的娛樂用具及建築構件。

周立剛表示，通過出土瓷器的年代特徵可以判斷此處建築可能始建於北宋早期，一直沿用到元代，其中較為精美的器物和娛樂用具多為金代，反映出這一時期此處公共娛樂活動比較頻繁。此外，已發現的排水設施工藝考究，堆砌規整，長度可能在數十米以上，形成多支交叉的排水網絡。

周立剛指，發掘結果證實，排水設施和建築遺跡與高陵陵園佈局並無直接關聯，但遺跡和出土遺物特徵為尋找北宋初年為高陵設置的守陵戶提供了重要線索。此外，這裡出土的釉陶龍頭形建築構件在北宋韓琦家族墓地和藍田呂氏家族墓地的祭祀建築中也有發現，因此這處建築可能與北宋時期墓葬祭祀活動有關。

周立剛說，唐太宗李世民在征伐高句麗的途中曾經拜謁高陵，宋太祖趙匡胤於公元963年下詔為前代帝王名人墓塚設置守陵戶，其中包括高陵，設置三戶守陵戶。北宋之後，朝廷南遷，守陵戶可能遭廢棄，原有建築遂改作他用。

周立剛表示，目前，前期發掘資料的整理研究工作均已完成。下一步的田野考古工作有望為這一推測提供更多線索，也能夠為曹操高陵周邊歷史環境變遷研究提供新材料。