安徽凌家灘遺址重大發現　出土中國史前考古唯一一件龍首形玉器

安徽省考古所宣布，凌家灘遺址考古再有重大發現，出土一件外徑23.6厘米的寬體玉璜，為凌家灘目前發現的最大的玉璜。另一件龍首形玉器，一端陰刻成豬龍首形，略上翹，另一端為尖錐形，為中國史前考古中發現的唯一一件。



凌家灘遺址位於安徽省馬鞍山市含山縣，是一處距今5800至5300年的新石器時代中心聚落遺址，總面積約160萬平方米。

本次發掘中，考古專家發現墓葬祭祀區西側同時存在一處重要的祭祀場所。專家認為，整個崗地中部區域都是事先有統一規劃的墓葬祭祀場所。其營建使用程序是，首先在墓地的西側斜坡處鋪墊大量的石子層，並壘砌出一個圓角方形的坑，坑內填大量紅燒土塊，在其上方進行祭祀，祭祀時堆放了大量的玉石器和陶器，再以高溫焚燒。

凌家灘遺址出土一件外徑23.6厘米的寬體玉璜，為凌家灘目前發現的最大的玉璜。（央視新聞）

安徽省考古所介紹，凌家灘祭祀遺存的發現，為研究復原當時祭祀場景提供鮮活的資料，完善對墓葬祭祀區佈局的認識；200餘件器物的出土，豐富了凌家灘陶器玉器的種類；出土了中國新石器時代最大的石鉞、最大的玉璜；龍首形玉器等特殊玉器的出土，對研究中國史前用玉制度及對歷史時期禮制的影響具有重大意義。

除此之外，凌家灘遺址的特點是存在大規模紅燒土。通過發掘，專家確定該大型紅燒土遺蹟的範圍、結構、堆積和年代，初步認為是凌家灘文化最繁盛的時期，距今5500至5350 年。紅燒土堆積下層和西側存在一處大型的與祭祀有關的公共建築基址。

龍首形玉器。（央視新聞）

專家認為，以大型紅燒土遺跡為代表的大型高等級公共建築的發現，深化了對凌家灘聚落布局的認識；證明凌家灘存在超大型的高等級的公共禮儀建築，並且存在明確的祭祀功能；為大型墓葬、精美玉器的存在尋找到相匹配的高等級的生活遺存。

凌家灘遺址於1985年發現，以出土的眾多玉器而聞名。遺址內壕以北為墓葬區，處在崗地的最高點，以一處略呈方形的祭壇為核心。在祭壇之上和周邊分布數十座墓葬，隨葬品以玉石器為主，比較有代表性的玉器有人、龜、版、鷹、龍等。考古學家認為，該遺址早於良渚文化，並與其存在一定接續關係。

2019 年，凌家灘遺址被納入國家文物局《考古中國：長江下游區域文明模式研究》重大課題，並作為長江流域5處區域核心聚落之一被納入新一輪的「中華文明探源研究」課題中。