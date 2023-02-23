《毒舌大狀》內地明上映！2022這港片贏《明日戰記》內地票房第一

2月21日18時，《毒舌大狀》總票房成為香港史上首部票房破億港元，寫下港產片新里程碑，《毒舌大狀》和《明日戰記》成為香港影史上唯二的非美國電影。《毒舌大狀》叫好也叫座，目前豆瓣評分8.0，預計明日(2月24日)登陸內地院線。



近年港產片在香港電影市場屢創佳績，《毒舌大狀》票房破億，《明日戰記》則以8000萬票房居次，同樣有黃子華參演的《飯戲攻心》在港票房突破7700萬港元。除《毒舌大狀》將於明日在內地院線上映外，《飯戲攻心》和《明日戰記》在內地票房成績也不俗。

據猫眼數據統計，《飯戲攻心》在內地票房達1.07億元人民幣（內地版片名為《還是覺得你最好》），是2022年10月份愛情片類的票房冠軍，豆瓣評分高達7.4分；《明日戰記》票房則是6.71億元人民幣，豆瓣評分6.1分，是2022年11月科幻片類票房冠軍。



值得一提的是，《明日戰記》並非2022年港產片冠軍，據《藝恩數據》統計，2022年內地票房最高的港產片是由劉青雲、蔡卓妍主演、韋家輝執導的《神探大戰》，該部片靈感來自香港三大奇案7億元人民幣，豆瓣評分6.7分，擠進內地2022年票房排行第十名。

《明日戰記》則以超越6億的票房排行第11，另外《反貪風暴5:最終章》則以4億8000萬元人民幣擠入內地票房總榜的第17名，而《飯戲攻心》則未入前25名。