大美嶺南｜春日遊廣東雲浮上古仙境　似闖三生三世十里桃花園

【編者按】今人與古人最浪漫的連接是？「今人不見古時春，今春曾經照古人。」春光好，羊城晚報《大美嶺南》走進青春雲浮，去赴一場熱烈的百花盛會。若待上林花似錦，出門俱是看花人。雲浮，位於廣東中西部，毗鄰珠江三角洲，古為百越地。城中有山、山中有城。



「沉睡數千年，一醒驚天下」古老的雲浮磨刀山文化，將廣東最早人類的文明提前至距今60萬-80萬年前；青春的雲浮，廣東省最年輕的地級市，厚植善德文化，寫意著文明新風。

如約而至，遍地生花。這個季節的雲浮，漫步街角巷陌，田園山間，繁花相迎。梨花白、玉堂紫、桃花紅、櫻花粉……徜徉在花的海洋裡，春天正熱情洋溢地迎接著每個人。

田園山間，繁花相迎

千片萬瓣舞輕揚，暗香浮動如飛雪。在雲城區，河口街道雙上村的李花，恣意綻放。皎潔純白，香氣悠遠，讓人心曠神怡。

雲城區李花恣意綻放

「水閣筠簾春似海，梨花影裡睡鳧鷖。」在雲安區高村鎮金山村，潔白如錦的梨花，在春暉中招搖，奔走的蜜蜂，正在續寫甜蜜。正像那奔走在田埂邊上的農民，醞釀著又一季的收成。

百年學宮，玉堂春綻。在雲浮羅定市羅定學宮，40多棵玉堂春競相綻放。在青磚紅牆與琉璃瓦之間，一樹粉紫亭亭玉立，訴說著這個季節的浪漫。

十里桃花，春風拂面。在新興縣象窩山，漫山遍野的桃花開得正艷。風光旖旎的山嶺，絢麗綻放的桃花，交相輝映。雲霧籠罩之間，點綴著青山綠水，好不詩意！

郁南縣大王山森林公園，遊人穿梭在輕緋淡粉、如霧如霞的櫻花中。微風襲來，風來，落「櫻」繽紛。

不負花開，善待春光。趁春光正好、花開正艷，收拾心情，一起出發，在雲浮，邂逅花海。

春到人間草木知

春到人間草木知，大地複蘇萬物醒。