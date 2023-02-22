大美嶺南｜世界客都梅州　千年歷史人才輩出　他們竟都是客家人？

【編者按】梅江水岸，花燈倒影；嘉應古城，魚龍戲舞。羊城晚報《大美嶺南》走進「滿城梅花滿城詩」的梅州，在這裏，濃濃的客家味如春風拂面。南宋楊萬里《明發梅州》詩中讚它：「市小山城寂，船稀野渡忙。金暄梅蕊日，玉冷草根霜。」郭沫若賦詩梅州：「靈禽聞有翎五彩，文物由來第一流。」「一城兩坊」，是世界客都人文秀區的縮影，文物風流、人文薈萃。（魏琴）



沿時光河流追溯，宋皇祐四年（公元1052年）梅江岸邊始築城，逐成「一城兩坊」（嘉應古城、攀桂坊、望杏坊）格局。

舊時，古城青磚為牆，護城河環繞，各式牌坊林立，文風盛行的攀桂坊和人傑地靈的望杏坊左右相望、並蒂花開。民國期間，古城形成騎樓建築群，長街短巷，市井煙火、車水馬龍。

如今，「一城兩坊」經過修繕活化，成為梅州保存最典型、最聚集、最完整的歷史文化保護區之一，內有各級文物保護單位16處，不可移動文物22處，名街古巷30多條，淩風東、西路歷史文化街區入選第二批廣東省歷史文化街區。

嘉應古城，獨具韻味賴俊權攝

「一行誰栽十里梅，下臨溪水恰齊開。此行便是無官事，只為梅花也合來。」詩人楊萬里筆下的十里梅花，在攀桂坊客家公園裡盛放，暗香浮動、遊人如織；東山書院、東山中學，學風鼎盛、書聲琅琅；黃遵憲故居「人境廬」一展愛國詩人和外交家的風採。詩人張琚筆下的攀桂坊：「榕陰深入一堂開，日倚欄干望幾回。舊雨不逢排闥至，先生今為看花來。」似乎與楊萬里「只為梅花也合來」遙相呼應，成為佳話。

「桂乎是攀，杏焉在望」，望杏坊文風鼎盛、人才輩出。望杏坊內有名街古巷9條、古民居24座、歷史遺跡7個、書院宗祠3座、寺廟庵堂3座。具有1500年曆史的大覺寺，中西合璧、獨具匠心的鶴和樓保存至今。黃仲容、林丹雲、張敦道「一里同科三進士」，教育家梁伯聰、革命志士朱雲卿等皆出於此。

具有1500年曆史的大覺寺 賴俊權攝

古城的騎樓帶著濃郁的嶺南特色。中華路、民主路述說烽火歲月，淩風路、義化路、元城路、仲元路讓後人記住了民族英雄文天祥、客家先賢程旼、「鐵漢」劉元城、革命先烈鄧仲元。古城建於南宋的梅州學宮（孔廟）、清乾隆年間的觀瀾亭（八角亭），以及極具客家風情的月宮巷、珠條街等，無不體現客家人的耕讀傳家和崇文重教。

「春到人間人似玉，燈燒月下月如銀。」金山圩日和鬧元宵是「一城兩坊」的重要活動。圩日是客家人商貿交易、互通有無的習俗，也是承載客家人記憶和鄉愁的重要載體。今年的金山圩日與鬧元宵結合，安排了元宵特色美食、特色商品展銷、兔年幸運門打卡等熱鬧活動。

嘉應古城鬧元宵 賴嘉華攝

「東風夜放花千樹，更吹落，星如雨。」當街巷懸掛起彩燈、點起百家姓燈籠，聽客家山歌、賞廣東漢劇、猜意趣燈謎，可謂「寶馬彫車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。」

美景如斯 賴俊權攝

良辰美景如斯，正是嘉應古城鬧元宵，梅江水岸尋鄉愁。

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