坪洲龍母誕｜疫下改廟前醒獅舞龍　廟宇二代管理人教摸龍母床求子

撰文： 呂凝敏 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-22 17:02

每年農曆五月初八是龍母誕，亦是坪洲一項大事。今年坪洲龍母誕在上周四（17日）順利舉行，受疫情影響，今年的慶典規模大減，由以往在坪洲碼頭開始醒獅舞龍，遊走坪洲大街小巷，改為在悅龍聖苑前門空地舉行。當日也成立了龍母文化總會（香港），希望能在香港推廣龍母文化，而龍母文化總會（香港）及離島區議會等單位亦會協助改建荒廢34年的坪洲戲院，希望能活化歷史建築，讓更多市民能了解坪洲及龍母文化。

坪洲悅龍聖苑在上周四（17日）順利舉行龍母誕慶典，醒獅舞龍好不熱鬧。（黃偉民攝）

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早上11時，坪洲悅龍聖苑前地已非常熱鬧，香火鼎盛，鑼聲響亮，兩獅頭躍動轉圈，廟外有售鎮宅令旗及素菜，雖然疫情下被迫取消花炮環節，仍吸引不少坪洲居民及已搬出市區的舊街坊到場，許下自己的心願，也誠心祈求疫情盡快過去。除了醒獅舞龍及上香外，當日廟前空地亦向善信提供齋菜。龍母文化總會（香港）亦於同日成立並舉行揭幕儀式，參與嘉賓包括悅龍聖苑助理主持黃錫娟、離島民政事務助理專員梁天兒、離島區議會主席余漢坤、坪洲及喜靈洲區議員曾秀好、龍母文化研究總會（香港）主席譚莉儀等。

廟外有售鎮宅令旗。（黃偉民攝）

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四度遷廟 落戶坪洲東灣

根據《孝通廟志》描述，龍母生於楚懷王辛末年之五月初八日，另《龍母史話與傳說》中亦提及到，龍母出生於廣西梧州市藤縣，後隨父母到德慶悅城生活。由於龍母能預知人間禍福，故被奉為神靈；據說龍母是鯉魚化身，故善信都不食鯉魚。悅龍聖苑助理主持黃錫娟表示，1941年抗日時期，其母鍾玉明（人稱鍾七姑）受龍母感召，從悅城龍母祖廟帶回聖物建立神壇，戰後在九龍城建廟，60年代末因土瓜灣填海及發展工程，興建地鐵而被迫遷，其後移至葵涌馬角。據說鍾七姑獲龍母報夢，到坪洲買地建廟，行至東灣時發覺該處與悅城龍母祖廟風景相似，故以10.5萬買下地皮，將龍母廟遷至坪洲，「當時1971年，本身呢個位係別墅嚟，旁邊有泳池，政府有補貼，仲有少少錢添置香爐等設備」。目前悅龍聖苑是島上規模最大的廟宇，由黃錫娟及其丈夫黎蘇和共同管理。

黃錫娟與丈夫是悅龍聖苑第二代管理人。（黃偉民攝）

龍母床以求子靈驗聞名

龍母廟內有一對金字門聯，寫上「龍恩浩蕩千秋耀，母德巍峨萬載昭」，閣樓則有龍母神像及一張龍床，不少善信透過撫摸龍床求生子。黃錫娟指，每年五月初七，晚上11時便會開始清潔正殿，以及替龍母真身更衣，至翌日下午4時至晚上9時，會邀請喃嘸師傅進行讚星禮斗（讚頌及祈求星君降福消災、禮拜南斗北斗祈求增福延壽）儀式，恭賀龍母誕。閣樓的龍母真身約1米高，旁邊的龍母床以求子靈驗聞名，床下放有多對繡鞋，黃錫娟每年都會送一對給龍母，寓意同偕到老。

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「跪喺龍母前面，想求咩就喺個心度諗，求姻緣、求子、求事業求生意都得，之後拎住封利市，放落呢個油箱度，再喺床下底拎一封利市走，每封利市嘅吉祥語都唔同，以前係用蓮子百合，不過會有蟲，衞生問題就改成裝住祝福語嘅利市封」，黃錫娟坦言，由於同住奶奶已屆80多歲，疫情下已減少讓人登上閣樓參拜，「除咗求丁之外，其他願望我哋會請善信喺正殿度求，都一樣。」