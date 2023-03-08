大美嶺南｜巴金筆下的江門新會　既是陳皮之都亦為候鳥天堂

【編者按】陽春三月，萬物復蘇。成群結隊的羅非魚逆流而上，蘆葦隨著風聲輕輕搖曳，遠處的山隱匿在煙波浩渺中，近處的銀湖灣濕地一望無際。每於清晨薄霧中，萬千靈鳥嘎嘎呼喚，翩翩起舞，凌空翺翔，野趣盎然，蔚為壯觀。羊城晚報《大美嶺南》走進南粵歷史文化名城江門新會，享天光，聽一曲曲「生命之歌」，那一片和鳴諧調的天籟之聲，「人間哪得幾回聞」。



新會，古稱岡州，河網密布，物產豐饒，新會葵藝聞名遐邇，新會陳皮享譽全國。素有「葵鄉」「陳皮之鄉」「魚米之鄉」之稱。它還是廣東歷史上文風最鼎盛的地區之一，有「東莞拳頭新會筆」之美譽，維新領袖梁啟超出自新會，是嶺南學派和嶺南琴派的發源地，有「海濱鄒魯」之稱。

1933年，文學大師巴金先生在新會乘船遊覽，看到一棵榕樹枝葉覆蓋1萬多平方米，樹上棲鳥千萬隻，鳥樹相依、人鳥相處的和諧奇特勝境後嘆為觀止，寫下優美散文《鳥的天堂》，「小鳥天堂」從此得名。

在與「小鳥天堂」相距30公里的銀湖灣濱海新區的沿海「小鳥天堂」——銀湖灣濕地公園，擁有自然界最富生物多樣性的海洋與濕地，其濕地與大面積的基圍，引來不同品種遷徙水鳥落腳繁衍，形成一幅幅人與自然和諧共生的優美畫卷。

在這裏，紅樹成林、蘆葦叢生、植被豐茂、綠水環繞，大面積的灘塗一望無際，讓你對海洋有了另一種想像。在這裏，鷺鳥飛翔天際，羅非魚逆流而上，處處生機萌動，時時驚喜乍現，你可以強烈感受到大自然譜寫的一曲曲「生命之歌」。

白鷺晨出暮歸，灰鷺暮出朝回，他們依時有序，互不干擾，極有風度，並兼具秩序之美。每於清晨薄霧中，萬千靈鳥嘎嘎呼喚，翩翩起舞，凌空翺翔，野趣盎然，蔚為壯觀；那一片和鳴諧調的天籟之聲，「人間哪得幾回聞」。

新會銀湖灣濕地公園在每年秋冬至初春這段時間裡，均有候鳥遷徙在此越冬、覓食、停歇，各種候鳥已經將銀湖灣當作南來北返的「家」。銀湖灣越冬候鳥有130多種，以水鳥為主，常見有白鷺、鷗類和野鴨類等，並有珍稀的國家一級、二級保護動物。這段時間也成為銀湖灣濕地觀鳥的黃金季節。

今年春節期間，銀湖灣濕地公園每天均可看到數萬候鳥在空中飛舞。候鳥中，有喜歡跳舞的黑嘴白鷺，有通體白色長嘴呈淺黃的黃嘴白鷺，有體態嬌小並擁有一雙大長腿的反嘴鷸，並有國家一級保護動物——黑臉琵鷺。黑臉琵鷺因其扁平如湯匙狀的長嘴與中國樂器中的琵琶極為相似，因而得名。銀湖灣濕地每年都發現約30隻黑臉琵鷺光臨此地過冬。更為驚喜的是去年和今年都發現有國家一級保護動物——白鸛飛臨銀湖灣。這些候鳥在紅樹林上眺望，千姿百態，美不勝收。

鷺鳥在空中飛舞

尋一個日落，去邂逅飛舞的水鳥與絕美日光。

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