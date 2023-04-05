大美嶺南｜中國金絲燕唯一棲息地肇慶懷集　群山環繞如闖世外桃源

肇慶岩早在20世紀80年代已經聞名，許多專家學者旅遊的同時，還研究金絲燕的生態。殊不知，燕岩所在地橋頭鎮，堪稱「世外桃源」。羊城晚報《大美嶺南》走進肇慶懷集橋頭鎮，忽逢桃花林，芳草鮮美，落英繽紛。春去秋來，歲月更迭，縱使風雲變幻，惟願每一道風景，都在心裡鐫刻下永恆的印跡。



沿著蜿蜒的山路，行車至懷集縣西南部地段，這里四面環山、峰巒疊嶂、牛羊結群，路邊山溪流水潺潺，清澈見底，綿延百里的碧水洞天步步皆景，淳樸的民風撲面而來，宛如人間仙境。這便是省級風景名勝景區橋頭鎮燕岩勝景。

橋頭鎮坐落於青山綠水的廣東省肇慶市懷集縣西南部，別名「寧洞」，全鎮土地面積213平方公里，屬石灰岩地區，四面為丘山，境內峰林、岩洞、溪流、田野、阡陌、村莊、翠竹，交相輝映，如詩如畫，美不勝收，素有「肇慶千里旅遊走廊」之稱。

嶺南名勝，福天洞地。橋頭鎮孕育了豐厚的地方文化底蘊，被譽為「廣東省古象之鄉」。南歌聲聲，各村寨詩社茶居，老少競聯是人們喜聞樂見的文藝活動，當地還是著名的詩歌之鄉。

這里奇特秀美的喀斯特地貌，風景名勝古蹟隨處可見，世外桃源、燕山、雪風洞等旅遊勝景聞名遐邇，相繼獲得「廣東省民間民族文化之鄉」「廣東省旅遊特色鎮」 等系列榮譽稱號，集風景、探險、觀光、休閒、度假於一體，散發著濃郁的文化韻味。燕岩作為橋頭數百個巖穴中最大、最奇偉的一個溶洞，坐落於此。

燕岩景區位於橋頭鎮以西500米處，總面積40.36平方公里，屬典型的喀斯特地貌。走進橋頭燕岩，猶如來到如詩如畫的世外桃源。駕車在峰林間，就像走進了一個奇幻的童話世界。360座奇峰，造型各異，座座鬼斧神工；170多個岩洞，一洞一景，一穴一奇，風景映在曲水流觴處。

每年春暖花開之時，燕岩洞因無數金絲燕在這裡築巢繁衍生息而得名，它是我國內陸唯一有金絲燕棲息之地，也是群洞中最為壯觀的一個。洞高66米，寬40米，深900米，洞頂呈拱形。一溪清流貫穿洞中，溪長660多米，溪水長流不涸，可泛舟賞景。洞內石鐘乳、石柱、石筍、石幔等於玉樹，若冰花，玲瓏如雕，詭譎奇特，有「天下第一奇洞」之美譽。

橋頭日出 方劍輝攝

洞內「將軍騎馬」「三妹放歌」等奇景天然去雕飾，倒影在溪水之中，一幅幅奇麗畫卷悠然展開。「三妹放歌」相傳是歌仙劉三姐在此地昇仙後的化身，神秘色彩濃郁；洞內「十二房」乃岩內之岩，據說這十二個被千姿百態的石鐘乳點綴得玲瓏剔透。洞下層的燕岩河，水量豐富，河面寬闊，為燕岩營造了一個有異於其它洞穴的清涼世界，它以潺潺款款的流水，歷經億萬年才凝聚結晶。燕岩之美，美在天合，它以其獨有的美、奇、秀，榮膺「中國最佳的溶洞奇觀」美譽。除了奇峰秀景，燕岩還有一驚險絕倫的「天下奇觀」，那就是徒手攀岩採摘燕窩。

橋頭晨曦 方劍輝攝

每年農曆六月初六，是當地農民約定俗成「耍岩節」，又稱「燕子節」。那時節，採燕窩人徒手攀岩、飛崖走壁，被稱為「中華一絕」。

橋頭風光 譚揚漢攝

燕巢通常築在燕岩峭壁上，攀爬採摘難度非常大，徒手攀峭崖因而舉世聞名，自明代起就有歷史記載。採燕窩人以竹為梯，在毫無安全措施的情況下，憑著一繩索一竹竿，像一隻靈猴飛崖走壁，攀登五六十米高掏取燕窩。

古往今來，徒手攀岩採摘燕窩曾是當地燕岩人傳統的謀生方式之一，以前每到「燕子節」這天，燕岩的攀岩高手們都會雲集岩洞，通力合作採摘燕窩。隨著生活條件愈來愈好，加上徒手攀岩過於危險，徒手攀岩逐漸退出歷史舞台，僅餘的幾名採窩人也漸年華老去。

奇峰日落 方劍輝攝

暫別都市喧囂，寄情於山水之間，細細品味它的歷史及它帶給你的心靈震撼。春去秋來，歲月更迭，縱使風雲變幻，惟願每一道風景，都在心裡鐫刻下永恆的印跡。

尋源春色 方劍輝攝

【文章獲《羊城晚報》授權轉載】