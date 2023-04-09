2022中國網絡文學藍皮書發布｜新增作品300萬部　科幻成流行設定

《澎湃新聞》報道，4月7日至8日，2023年中國網絡文學工作會議在上海舉行，會上發布《2022中國網絡文學藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，2022年中國網絡文學新增作品300多萬部，主要網絡文學平台營收規模達230億元（人民幣，下同）。



《藍皮書》顯示，2022年網絡文學新增作品300多萬部，其中，現實題材作品20餘萬部，同比增長17%；科幻題材作品30餘萬部，同比增長24%，科幻設定成為流行元素。

網絡文學營收方面，2022年中國主要網絡文學平台營收規模超230億元，在總體市場增長趨緩的背景下，各企業紛紛轉換運營模式以求突破。

（图 / VCG）

《藍皮書》指，網絡文學逐漸成為影視、遊戲等文化創意產業的重要改編源頭。據統計，目前內地60%的熱播影視劇和近一半以上的動漫由網絡文學改編而成。

具體而言，2022年度播放量前10的國產劇中，有7部是網絡文學改編劇。網絡文學改編微短劇亦迎來爆發式增長，新增IP授權達300部，同比增長55%。

同時，有聲書仍是網絡文學最主要的IP轉化形式，2022年有聲書改編授權3萬餘部，同比增長47%。2022年網絡文學IP有聲授權近10萬部，佔IP授權總數的八成以上。

（图 / VCG）

《藍皮書》指，中國網絡文學不僅在國內市場上持續前進，亦不斷加速開拓海外市場，「網文出海」規模不斷擴大，機制更加成熟，發展態勢良好。

2022年，中國網絡文學海外市場規模突破30億元，累計輸出網文作品1.6萬餘部，海外用戶超過1.5億人，覆蓋200多個國家，以北美、日韓、東南亞為重點輸出地區。

《藍皮書》指，從「文本出海」、「IP出海」、「模式出海」再到「文化出海」，網絡文學將中國故事傳播到世界各地，日益成為世界級文化現象。

（图 / VCG）

《藍皮書》同時強調，目前中國網絡文學依舊面臨同質化現象嚴重、抄襲糾紛、飯圈化、惡意舉報、海外傳播缺乏統籌規劃等問題。

2022年，中國作協針對行業發展中的不良現象，發起《網絡文學行業文明公約》。同時，針對版權糾紛問題，成立中國首家網絡文藝知識產權糾紛人民調解委員會，開展普法教育、法律諮詢、糾紛調解和維權訴訟。