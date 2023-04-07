深圳8層樓高「巨型花瀑布」成熱門打卡位　一文睇清賞花好去處

早前位於羅湖區一楝大廈引來關注。這楝大廈的外牆有接近8層樓高的簕杜鵑（勒杜鵑）花正在燦爛吐艷，巨型花的「瀑布」吸引途人拍片打卡在網上廣傳。



踏入每年3至4月，是簕杜鵑盛放的季節，在深圳遍地都可以看到簕杜鵑盛開。簕杜鵑在深圳原來地位非凡，甚至有它的專屬公園。復活節假期，深圳有哪些賞花熱點？簕杜鵑為甚麼在深圳具有如此地位？



1.羅湖區蓮塘村簕杜鵑 8層高花瀑布紅遍網絡

位於羅湖區蓮塘村六巷的這楝大廈，因為這道巨型花瀑布而廣為人認識，成為網紅「蓮塘一景」。

巨型花瀑布成為網紅「蓮塘一景」。（圖片來源：視覺中國）（視覺中國）

簕杜鵑，又名三角梅，原產地是南美巴西，適合溫暖濕潤的氣候；而為何簕杜鵑會成為深圳市花？這裏先賣一個關子。

而剛才提到的這道簕杜鵑花「瀑布」就在羅湖區蓮塘村六巷，當地居民無人不知它叫做「蓮塘一景」，是這小巷的美麗地標。

據媒體報道，大約20年前，花主周婆婆新居入伙時在外牆種下一株數厘米的簕杜鵑花苗，經悉心照料，花苗慢慢攀附成長至今天的茂盛景象。

在周婆婆眼中，由一片片紫紅色的花瓣組成的簕杜鵑，外表不僅美麗，還有極強的生命力。多年來，即使經歷過颱風暴雨，生長在大廈外牆的簕杜鵑枝幹曾被打落地上，但折斷的殘枝很快便又重新沿牆邊向上攀爬生長，成為今天瀑布般壯麗的景致。

2.南山區沙河公路立交天橋 都市下迷人花腰帶

深圳多個大型的立交都長滿了鮮艷的簕杜鵑，像一道美麗的腰帶，展現城市活力。圖為深圳有名的沙河立交。（視覺中國）

簕杜鵑在深圳隨處可見。在街道兩旁、橋上的圍欄，簕杜鵑都燦爛盛放，展示了迷人的姿彩。

其中，在深圳南山區深南沙河立交兩旁，紫紅色的簕杜鵑沿着立交兩旁爭妍鬥麗，為清一色規劃的街道上添上了色彩。能夠欣賞美麗的簕杜鵑的公路立交橋，還有濱河紅嶺立交、深南益田立交、深南南海立交等，大家到深圳不妨留意一下。

3. 仙湖植物園 6層停車場收穫「最美公交站」

位於羅湖區仙湖路160號的仙湖植物園，未到園內已見到簕杜鵑在盛開，在仙湖園公交站這座停車場，每年這個時候都長滿了簕杜鵑，把平凡的建築物打造成網紅打卡熱點。（Getty）

在仙湖植物園內，每年這個時候都是簕杜鵑盛開的「天下」。簕杜鵑不單到處可見，還往往令平平無奇的建築物瞬間成為美麗的風景畫。

在仙湖植物公園的公交站，6層停車場建築物每層的外圍都綻放着簕杜鵑，構成了一幅美麗圖畫，甚至被稱譽為「深圳最漂亮的公交站」，每年都是深圳賞花的一景。

4.深圳園博園：簕杜鵑配古風園林絕景

深圳園博園匯芳園內的簕杜鵑，有多種不同的色彩與美態，在古風園林襯托下，美不勝收。（視覺中國）

要看不同品種的簕杜鵑，一定要到深圳園博園。深圳園博園，全名是深圳國際園林花卉博覽園，是第五屆國際園林花卉博覽會的會址，佔地66公頃，位於深圳福田區華僑城東側的黃牛壠。

來到深圳園博園，紫紅的、粉紅的、白的、黃的編織成一片簕杜鵑花海，襯托古雅的園林風韻，走在當中彷彿踏進了花海世界。

5. 簕杜鵑谷公園 118種成簕杜鵑花世界

深圳寶安區西鄉的簕杜鵑谷公園內，漫山遍地都是盛放着的簕杜鵑，品種全深圳最多，還有不同造型，每一步都有驚喜。（視覺中國）

除了深圳園博園，蓮花山公園同樣是大眾觀賞簕杜鵑的熱點，不得不提的，當然還有位於深圳寶安區的簕杜鵑谷主題公園，更是專為簕杜鵑而設的專題公園。

簕杜鵑谷主題公園位於寶安區航城街道、康橋書院附近，依托鳯凰山而建，貫穿鳯凰山南北，漫山遍野種植了118種簕杜鵑花，每星期都吸引不少人到來打卡。

簕杜鵑是深圳市花？

蓮花山公園的簕杜鵑，現在正在開得燦爛，是一家大小假日的好去處。（圖片來源：深圳土著@小紅書）

簕杜鵑在深圳為甚麼能有專題公園那麼有「特權」？因為它就是深圳的市花。

簕杜鵑有很多不同的名稱，除了簕杜鵑外，還叫做三角梅、九重葛、葉子花、南美紫茉莉等等。簕杜鵑的花語是熱情、堅韌不拔、頑強奮進，與奇迹般高速發展的深圳有相同的寓意；簕杜鵑完美展示了深圳的美麗與奮進向上的城市生命力。

據深圳市檔案館資料顯示，1986年9月，深圳市政府舉行的評選中，簕杜鵑以8,681票高票成為深圳市市花。

簕杜鵑究竟是多少地方市花？

除了深圳，灣區內惠州、珠海及江門的市花都不約而同是簕杜鵑，可見簕杜鵑在大灣區內受歡迎的程度。圖為位於江門勝利大道旁一家酒店，外牆的簕杜鵑襯托僑鄉式的建築，別有一番魅力。（小紅書＠田羊可喬）

不過，簕杜鵑並不單是深圳的市花，粵港澳大灣區內不少城市原來都以簕杜鵑為市花的，除了深圳外，就有惠州、珠海及江門，說簕杜鵑是灣區最受歡迎的市花確實沒錯；其他內地城市，包括厦門、三亞、梧州、北海，甚至台灣屏東市，都是以簕杜鵑作為市花，所以說簕杜鵑是中國最出眾的市花也不足為過。

趁復活節假日，就來深圳一看簕杜鵑的美艷與生命力吧！