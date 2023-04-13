舞劇《詠春》呈現五大功夫門派招式　網民：連眨眼都不尊重自己

近日，深圳原創舞劇《詠春》在北京的國家大劇院連演五場，場場爆滿，引發內地關注。據不完全統計，僅此次北京站巡演，便有累計65家國內主流媒體報道，連央視《新聞聯播》也作出專門報道。



《詠春》曾登上B站跨年晚會，影川播放量超2億（點圖放大）：

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央視《新聞聯播》提到，《詠春》突破性地將「詠春拳」和「香雲紗」兩個國家級非遺項目融入舞蹈，用雙故事線展現拼搏精神和嶺南文化的獨特魅力。

新華社則引用專家觀點指，《詠春》將非遺文化與嶺南民俗風情對接，融合多種武術和舞蹈語彙，這樣突破性的表現方式「將為大灣區的文化融合探索出一條新路徑」。

人民網報道稱，《詠春》將五大功夫門派詠春拳、螳螂拳、八卦掌、八極拳、太極拳中的武學招式結合古典舞、現代舞的舞蹈特質集中呈現。

《光明日報》指，《詠春》巡演所到之處皆是好評如潮、反響熱烈，顯示了粵港澳大灣區文化融合創新迸發出的巨大魅力和精神感召。

《詠春》更在新浪微博、小紅書等社交平台上贏得不少好評。有網民說，「連眨眼都覺得是不尊重自己，看一眼就知道甚麼是經典和永恆……」也有網民說，「全程2個多小時探著上半身看完的，每一幀、每一個畫面都不想錯過……」

根據資料，舞劇《詠春》由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，深圳歌劇舞劇院創排演出，北京保利劇院管理有限公司任全國巡演總運營，由2022年度國家藝術基金與深圳市宣傳文化基金共同資助。中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任編劇，韓真、周莉亞執導。

《詠春》將詠春拳和香雲紗兩個國家級非物質文化遺產融入劇情和舞台表現中，彰顯了嶺南文化的魅力。在故事主線方面，周莉亞曾表示：「我們以一個深圳劇組拍攝電影《詠春》為引，用南下打工的燈光師大春這樣一個小人物的拼搏，和電影中葉問在香港打拼的經歷，在戲裏戲外建立情感的勾連和共鳴。」

消息指年底或來香港演出

此番《詠春》全國巡演於3月初開始，除了北京外，還將在上海、廣州、瀋陽、杭州等城市巡演。有消息指《詠春》在年底或來香港演出。