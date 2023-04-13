大美嶺南｜深圳坪山大萬圍：乾隆時代圍屋　一部客家人的遷居史

「月光光，秀才郎，騎大馬，過蓮塘……」一首客家人童年時唱的歌謠，迴盪在深圳市坪山區馬巒街道大萬世居。這座建成於清朝乾隆時期的客家圍屋，是全國最大且保存最完整的方形客家圍屋之一，向外講述著「濱海客家」濃郁的人文故事。如今，它被活化利用為當地「城市名片」，吸引著八方來客。

羊城晚報《大美嶺南》第46站走進大萬世居，「大萬者，巨也」；言其多、盛之意。它是客家圍屋建築的典型代表，四角建有炮樓，內部街巷四通八達、南北格局對稱，保留了客家人的歷史民俗和文化精粹，反映了各個時期的社會文化特點和客家人的流連變遷，極具歷史藝術價值；也是研究和體驗深圳客家源流、民俗、建築藝術和水利工程的活化石，對了解漢族客家民系及其源流和遷徙史有重大價值。



穿過城門，踏上古老的小徑，從牆石到裝飾，從柱形到雕刻，歲月的印記處處彰顯。大萬世居俗稱「大萬圍」，是客家民系第四次大遷徙以及清初的「湖廣填四川」與「遷海復界」後，曾氏一族創建與世代居住的地方。大萬圍為曾氏客家人曾端義於乾隆五十六年（公元1791年）所建。他官至六品，被誥封儒林郎。

世界著名哲學家黑格爾曾經把建築比作是凝固的音樂，這對以大萬世居為代表的客家圍屋來說可以說恰如其分。在這裏，獨具特色的佈局和庭院景觀，神韻猶存；各式古老房屋，雅緻凝重。

大萬世居門口擺放著一塊「大萬世居」的石匾，刻於乾隆五十六年（公元1791年）。建築呈「寶鬥」形，以中軸線（祠堂門中點、中樓大門中點、正大門中點「三點一線」）為對稱軸，建築面積1.66萬平方米，佔地總面積(包括禾坪、月池等)約2.5萬平方米，其中，共有房屋400餘間。它於1984年9月被深圳市人民政府公布為市級文物保護單位。2002年7月被廣東省人民政府公布為省級文物保護單位。

古牆，向來就能催生出許多故事，有人鑿壁偷一束光，有人不畏權貴禮教……大萬世居的古牆，斑駁可見，城磚厚重，是用「三合土」夯築而成的。「三合土」是由沙子、黃土以及石灰按一定比例混合而成，製作時加入紅糖、糯米酒發酵，製作工藝十分複雜，在古代屬於建築的上乘用料，非常堅固，由此可見古人智慧。

城樓一角

史料記載，大萬曾氏是客家人裡比較不同的一支，稱為「濱海客家」。「濱海客家」是一批積極進取，思想先進的客家人，他們突破偏見，成為最先富起來的一批人。曾經大萬有一句傳家格言「仁義禮智無愧乃心，乃是吾家孝子。士農工商各事一業，方為濟世完人」。

「濱海客家」是一批積極進取，思想先進的客家人

民俗方面，「大萬祭祖」活動已有200多年曆史，主要有「年初一拜伀祖、年初二拜祖公」。全村曾氏各家各戶男女老少挑著雞肉、豬肉、魚肉三牲，帶上香燭鞭炮，排著長隊，麒麟鑼鼓作前導，先拜坪山龍背開基祖簡輝公祠，繼拜三洋湖元恭公祠。

從寂靜院落演變成打卡勝地，從人跡罕至到門庭若市，大萬世居展現客家古風貌，煥發新姿態。閒暇的時候去一趟大萬世居，它會給你帶來意想不到的心靈衝擊和文化滋養。

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