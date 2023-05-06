大灣區｜港青創業可獲60萬？一文睇清港人就業置業和稅務優惠

大灣區發展迅速，港人北上創業及工作愈益頻繁。為了幫助港人北上創業、工作及處理各樣的生活問題，大灣區及香港多年來不斷出台內地福利政策以便利港人北上發展。



本文特別就北上創業、就業、置業，以及稅務等問題，盤點一下港人在大灣區工作可享到的福利，值得注意。



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青年創業資助計劃60萬元 最多3年

（當代中國製圖）

為了協助香港青年把握大灣區發展的機遇，青年發展委員會在「青年發展基金」下，推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃（網站請點）」和「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃（網站請點）」兩項新計劃，資助在大灣區內地城市創業的香港青年人提供更到位的創業支援及孵化服務。服務範圍包括落戶位大灣區內的雙創基地、業界交流、初創企業優惠及便利措施等，協助青年解決創業初期的資本需要。

在「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」下，每個青年創業團隊最多可獲港幣60萬元資本資助，資助期最多3年。

而「粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃」，則是為初創企業提供短期體驗項目，包括參與或觀摩創業比賽、認識雙創基地的運作模式、創業氣圍等，讓初創企業得到內地創業的具體印象。

由青年發展基金轄下的粵港澳大灣區青年創業資助計劃推出新項目，為香港人北上創業給予強大的支援。 （粵港澳大灣區官網 )

大灣區青年就業計劃 月薪不少於1.8萬

為鼓勵更多在本港及大灣區都設有業務的企業聘請香港的大學畢業生，政府於2021年試行「大灣區青年就業計劃」。這個計劃由2023年開始，現已放寬至香港以外院校的畢業生都可以受惠。

獲資助的年青人，北上工作月薪不少於18,000港元，在薪金得到保障的情況下，體驗北上工作是否合適自己。有意北上工作的話，在勞工處互動就業服務網頁上查詢職位空缺。

廣州創新創業孵化基地 統籌9市 成創業窗口

粵港澳大灣區(廣東)創新創業孵化基地位於廣州天河區，內園有3大主題區，把初創企業與非初創較成熟的企業仔細區分，孵化起來就具系統得多了。它亦是港人內地創業基地的統一窗口。(網上圖片)

大灣區9市不斷成立各自的創新創業基地、青年夢工場等，各市各有政策和要求，對於香港青年人來說實在花多眼亂。

為此，廣東省委和省政府於2021年成立「粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地」，以這個基地作為龍頭，協調粵港澳大灣區內9市的港澳青年創新創業基地，讓大意北上內地工作及創業的年青人獲得更集中而有用的資訊。

（當代中國製圖）

「粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地」還特別製作了一個網上「港澳青年創新創業基地導覽」，備有大灣區9市的創業基地介紹和政策，如資格互認、社保、稅務互惠等資訊，值得細看。

提供港人港稅 港永久居民最高繳15%

在內地工作的港人，需要繳交內地稅款。內地徵收的薪俸稅（個人所得稅）百分比一般比香港高，因此，為了吸引香港人北上工作，大灣區推出了專為港人而設的稅務政策，以減輕納稅的重擔。

在國內無固定住所的香港人，連續6年內於中國境內居住累計滿183天，且由境外單位（機構）或者個人支付薪金的話，一律不用繳納個人所得稅。

（當代中國製圖）

即使居住滿183天，只要該年曾離境超過30天，也不符合連續183天的定義，變相減低徵稅的機會。

在內地工作需要繳稅的話，也有「港人港稅」政策的保障。只要屬於港澳籍，又是屬於大灣區境外高端人才和緊缺人才的話，其在大灣區9市繳納的個人所得稅， 只以15%計算稅額部分，超過的部分由政府補貼。

持港人身份證內地置業 購自住房不受限制

有別於內地人要社保及所得稅證明等證明，香港人只要持有香港身份證，沒有任何限制下便可以在大灣區9市內購買一套自住的自用房，是一大的內地生活福利。（網上圖片)

若在內地置業自住的話，港人更是沒有限制。2019年公布的「惠港16條」中就包括了香港居民在大灣區內地城市購房享有與內地居民同等待遇，港人獲豁免出示本地居住證、學習或工作年限證明，甚至不用提交繳納個人所得稅及社保的證明，只要是香港人身份就可以在粵港澳大灣區的9市中購買一套自住用的「自用房」。

（當代中國製圖）

有了這些在工作上、居住上，以及稅務上的內地福利，港人北上創業及工作就變得輕鬆多了。

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