廣州南沙媽祖文化旅遊節本周開幕　海、陸、雲巡遊展現灣區魅力

5月5日上午，第十五屆廣州南沙媽祖文化旅遊節（以下簡稱媽祖文化節）新聞發布會在南沙天后宮舉行。羊城晚報全媒體記者現場獲悉，第十五屆媽祖文化節將於5月11日上午10點，在南沙天后宮隆重開幕，活動為期四天。



第十五屆媽祖文化節新聞發布會現場。（羊城晚報）

記者了解到，今年是媽祖1063年誕辰，是南沙天后宮重建27周年。為慶祝廣州南沙媽祖文化旅遊節十五周年慶，弘揚媽祖文化，振興鄉村經濟，助力南沙騰飛，相較於往年，除傳統的迎接媽祖儀式之外，今年活動將着重在助力鄉村振興，匯聚嶺南文化特色等方面發力，集中往屆媽祖文化旅遊節的特點，推出實景演繹、非遺集市、媽祖海巡、文化巡遊及「雲」直播看巡遊等精彩活動，亮點紛呈。

媽祖文化節新聞發布現場。（羊城晚報）

本次媽祖文化節有啥亮點 跟小記一起來看看

亮點一：「非遺賀誕」 與「國潮演繹」同台碰撞 展現媽祖文化新魅力

媽祖文化新魅力一是「非遺賀誕」民俗表演，以「舞」會友。本土黃閣麒麟舞與潮汕地區英歌舞團隊開場聯演，拉開非遺碰撞的盛大開幕式場面。二是「祈雨救民」實景漢服媽祖故事演繹。攜手北京服裝學院，廣東省歌舞團的近50名演員身着特製漢服，伴隨深情「媽祖頌」配樂，用現代舞敘事、舞台劇＋走秀，通過聲舞結合的嶄新形式，為觀眾講述媽祖「祈雨救民」的故事。三是大型傳統媽祖祭祀大典表演。 2023年的媽祖祭祀大典將有全新面貌呈現，包括服裝和裝飾方面的大幅改進。在活動中，禮炮和鼓樂的齊鳴將伴隨着開道旗、開道鑼、提爐、提燈、儀仗等儀式逐步展開。

麒麟獻瑞。（羊城晚報）

亮點二：第四屆大灣區媽祖文化論壇助力灣區文旅產業高質量發展

5月12日下午，第四屆大灣區媽祖文化論壇將在南沙大酒店舉行。論壇結合落實南沙方案，以「同謁媽祖·助力灣區文旅產業高質量發展」為主題，邀請了暨南大學、廣東財經大學、山東大學、莆田學院媽祖文化研究院各位專家學者出席，同步聯動灣區城市的文化產業代表到現場，共同探討新時代下南沙媽祖文化與在地文化（疍家文化、華僑文化）、灣區文旅產業發展及非遺文化傳承的研究與對策。

亮點三：多維度的文化巡遊展現傳統與現代交融魅力

第十五屆廣州南沙媽祖文化旅遊節期間組織「媽祖大愛，福澤灣區」3種文化巡遊活動，以「海、陸、雲」的形式，通過媽祖海巡、文化巡遊及「雲」直播看巡遊等活動，多維度多形式展現灣區傳統與現代交融的獨特魅力。

亮點四：開放南沙天后宮燈光夜場 助力南沙夜經濟發展

5月12日-5月13日期間每晚18:00-22:00將開放南沙天后宮燈光夜場。今年景區又提升了燈光亮化四期，為本次媽祖文化旅遊節添彩。同時，將打造燈光夜場專題文化演出，其中邀請北京服裝學院和廣東省歌舞團攜手打造大型媽祖故事國潮舞劇+漢服走秀實景演繹，聯動非遺潮汕英歌舞團隊和本土知名樂隊同台連演。另外，現場還將布置媽祖文化展示區、特色非遺美食集市區供遊客朋友們打卡體驗。

亮點五：天后墟非遺集市閃亮登場 高質量展示南沙非遺新形象

本屆媽祖文化旅遊節活動期間，將在天后宮廣場設置天后墟非遺集市，滿足市民遊客多元化消費需求。召集南沙非遺文化、貴州安順市特色產品進景區，匯集媽祖文創產品、粵黔文旅產品、特色食物，設計美學產品等非遺項目及街頭藝術等多種互動形態產品。不出廣州，也能品嚐到各地特色美食，歡迎「好」吃之人前來品嚐。

南沙天后宮一景。（羊城晚報）

此外，在第十五屆廣州南沙媽祖文化旅遊節前後，還將舉辦第五屆南沙天后宮書畫攝影展；結合南沙天后宮媽祖詩詞楹聯徵集轉換成果，推進媽祖文化碑林（二期）的建設以及媽祖故事徵集活動啟動暨媽祖故事石雕項目等。

下一步，南沙區將深度挖掘文旅資源，拉動文化和旅遊消費。將南沙媽祖文化旅遊節打造成為珠三角乃至東南亞知名的文化旅遊品牌，努力在城市文化綜合實力方面出新出彩，着力打造成為國際與國內、內地與港澳雙向互動流通的灣區文化「樞紐港」。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

