廣州荔灣老建築變身博物館迎客　展現千年商都文化魅力

荔枝灣畔，花船緩緩前行。

5月16日，位於廣州市荔灣區龍津西路逢源北街沙地一巷36號，荔灣博物館擴容升級項目（陳廉伯公館）正式開館迎客，市民可免費參觀打卡。



荔灣區「5·18國際博物館日」宣傳活動週暨荔灣博物館擴容升級開館啟動儀式。（羊城晚報）

陳廉伯公館建於上世紀20年代，住宅造型精美、氣派非凡，古典復興的歐式柱廊、巴洛克式的弧形陽台、螺旋式樓梯等共同營造了富麗華貴的建築形象。

1993年，該建築被公佈為廣州市文物保護單位。公館曾是「荔灣俱樂部」，是洋務人員和工商界具有號召力人士聚集的活動場所。館內扶搖直上的螺旋樓梯做工精細、線條優美，有着「最美旋轉樓梯」的美名。

荔灣博物館擴容升級項目（陳廉伯公館）吸引市民打卡。（羊城晚報）

經過精心修繕的文物建築帶著全新的主題展覽《利通四海，義濟天下——廣州商人風貌展》開門迎客，百年建築煥發出時代光彩。據了解，作為荔灣博物館擴容升級項目，該展館將作為博物館的展區之一長期向公眾開放。

穿越世紀，再現「廣州商人」崇商重義之舉

踏進雲石大門框，館內迎面寫着「廣州商人風貌展」「利通四海，義濟天下」的展標。博物館秉承修舊如舊的原則，最大程度保留館內原有的建築結構，翻新門窗、陽台、天花、花階磚等。

廣州是中國海上絲綢之路的起點，是中國唯一一座兩千多年長盛不衰的貿易港口，作為商業活動主體的廣州商人，在千年商都發展中形成了獨樹一幟的營商風格和商幫文化，形成了敢為人先、內外開拓、誠信務實、義利兼顧等精神特質。展覽立足建築時代背景，選取廣州商人主題。

荔灣博物館擴容升級項目分為三層，展現四大主題展覽，分別為「千年商都——源遠流長的商貿都市」「精勤懋績——廣州商人的突出成就」「家國情懷——廣州商人的善行義舉」「雅意風尚——廣州商人的生活情趣」。在負一層則打造「時光之旅」千年商都的沉浸體驗區。

四個主題展覽講述廣州商人崛起發展的歷史背景，內外開拓、屢開先河的商業成就，維護國家利益以及興學辦報重教的文化貢獻，帶領市民領略商都歷史、商業繁榮，感受廣州商人的精神風貌。

館內佈設具有「復古風」。（羊城晚報）

融合創新，探索特色博物館「新體驗」

展覽圍繞讓文物說話，讓歷史說話，讓博物館變得「有趣起來」的理念，在展板展櫃等基本陳列形式之外，採用場景復原、沉浸體驗和多媒體展示方式，帶領市民穿越時光隧道，實現時空對話。

招牌林立的老街、引領風潮的三鳳粉莊、莊重氣派的家居場室、琳瑯滿目的食品鋪、經典懷舊的影畫院，以及時光影樓、時光郵局等互動項目，帶給市民沉浸式體驗，也為市民提供了打卡空間。

館內佈置的「懷舊服裝店」。（羊城晚報）

荔灣博物館工作人員徐晶介紹：「除了有實物的展品，我們打造了適合打卡的沉浸式體驗。尤其是我們建築結構本身非常特別，有很多建築外牆是圓柱形，我們依託了建築結構的特點做了有意思的布展，讓市民以立體的方式感受民國時期的商業經濟、生活、文化等。」

展覽還依託大量歷史資料，運用數字化技術，製作了「圖說廣州城貌」「船遊珠江長堤」等多媒體展項，讓展覽變得直觀立體、豐富有趣，拉近了與觀眾的距離。