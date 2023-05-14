地理小知識｜中國南北方分界線在哪裡？上海人算是北方人嗎？

人們常把偌大的中國劃分不同的地理區域，而用得最多的概念莫過於「南方」和「北方」，惟這條南北分界線到底在哪裏，很多人卻弄不清楚，連帶對哪裏的人算是北方人，哪裏的是南方人也都搞錯了，才導致有上海人、浙江人等常被當作北方人.......。



網絡文章調侃：出了廣東就是北方？

秦嶺是長江和黃河流域的分水嶺，也是被公認為中國南北方的分界線。（視覺中國/當代中國授權）

說到「南方」、「北方」的問題，有不少網文提到廣東人把廣東以外的地方都當作「北方」，結果上海人、福建人，甚至海南人都被當成了北方人。

這個南北觀念雖然有調侃意味，也比較極端，但也不是完全無中生有，一些香港人亦可能有類似的「認知」。

除了這「極端」的例子，有更多人會直覺認為中國自然地理的南北界線是長江，長江以北是北方，以南就是南方。這似乎比較靠譜，但還是不對。

地理學界有共識：南北之分在秦嶺－淮河線

（當代中國製圖）

古往今來，南方和北方有不同定義，但現代中國的自然地理南北分界線，學界早有共識，教科書也必會提及，就是地理學家張相文於1908年提出的「秦嶺－淮河線」。

秦嶺是東西走向山脈，西起甘肅南部，中貫陝西，東抵河南，東西長約1,600公里，是黃河和長江分水嶺；長約1,100公里淮河則發源於河南省西南部，向東流經安徽、江蘇兩省。

以「秦嶺－淮河線」劃分地理南北，當然不只是它處於南北的正中，而是考慮了兩邊氣候、降雨（雪）量、溫度、農業、植物等分別。

為何北方人多吃麵 南方人多吃飯？

因為糧食作物的原因，北方人傳統以麵食為主食，但隨着農業技術改進，加上運輸發展，這傳統已有一些改變。（視覺中國/當代中國授權）

舉例來說，這條線以南降水量較多，屬濕潤區，冬天溫度也較高，基本上不結冰。

又例如「秦嶺－淮河線」以南的植被多為亞熱帶常綠闊葉林，以北則是溫帶落葉闊葉林，這也是亞熱帶和暖溫帶的分界指標。

另外，因為氣候環境差異，人們生活也有不同。以糧食作物為例，「秦嶺－淮河線」以北傳統是小麥，以南是水稻，所以北方人多吃麵，南方人多吃飯。

自然地理劃分還有西北和青藏地區

因為氣候等原因，中國南方多為水田，北方多為罕田，故作物種類也有不同。（視覺中國/當代中國授權）

大致來說，廣東、廣西、福建、台灣、浙江、江西、上海、湖南、湖北、貴州、重慶、雲南、海南、香港、澳門都屬南方，江蘇、安徽、四川大部份地方也在「秦嶺－淮河線」以南。

北方則包括北京、天津、河北、山西、陝西、河南、山東、黑龍江、吉林、遼寧，以及內蒙古和甘肅的部份地區。

當然，南方加上北方還不等於中國的全部，中國自然地理劃分尚有西北和青藏地區兩個區域，但這時後話。

全球暖化會影響分界線指標嗎？

江蘇淮安市當局在古淮河上建起中國南北地理分界線標誌園，用紅藍色代表南北，成為當地景點。但有學者認為，氣候、溫度、降水量的改變，是有過度的，所以「秦嶺－淮河線」應該是一個寬闊地帶，而不止是一條線，不能簡單在淮河上「一刀切」。

江蘇淮安市當局在古淮河上建起中國南北地理分界線標誌園，用紅藍色代表南北，成為當地景點。（視覺中國/代中國授權）

在弄清中國地理南北分界線後，大家便會知道哪些是南方人，哪些是北方人，還會知道哪些是西北人，不要再把上海人、浙江人、湖南人、甚至四川人等等都當成北方人了。

最後要一提，有人提出在全球氣候暖化下，「秦嶺—淮河線」這條南北分界線是否有變化？

有學者認為，在一定時期內可能會發生一些變化，但是這些都要通過多年的降水和溫度指標，以及植被變化幅度來確定；從目前趨勢來看，「秦嶺—淮河線」仍然是中國的南北分界線。

（當代中國製圖）

延伸閱讀：中國有多大？面積接近整個歐洲！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/