廣州、中山跨江「牽手」　南中高速洪奇門特大橋合龍

5月21日上午，由廣州交投集團投資建設、中鐵大橋局承建的南中高速洪奇門特大橋合龍。一橋飛架珠江口，廣州、中山兩市在此實現跨江「牽手」，粵港澳大灣區互聯互通按下「加速鍵」。



5月21日上午，由廣州交投集團投資建設、中鐵大橋局承建的南中高速洪奇門特大橋合龍。（羊城晚報）

南中高速地處南沙區南部和中山市東北部，為全長32.4公里的特大型橋樑工程，連通廣州、中山、深圳三市，是國家高速公路網G2518和廣東省高速公路網S78的重要組成部分，也是粵港澳大灣區重大交通基礎設施項目。

南中高速項目主線長21.6公里，起點接南沙港快速路新墾互通，終點接中江高速、廣澳高速；支線長10.7公里，起點連接項目主線，終點在伶仃洋上連接深中通道。

南中高速項目主線長21.6公里，起點接南沙港快速路新墾互通，終點接中江高速、廣澳高速。（羊城晚報）

作為南中高速項目的關鍵控制性工程，洪奇門特大橋全長1126米，為主跨520米的雙塔雙索面鋼箱梁斜拉橋。東西塔高分別為178.5米、176米，主塔造型靈感取自嶺南本土氣派的「南海水滴」與「木棉花開」，以灣區之「水」潤廣州之「花」，整體造型輕巧活潑、挺拔秀美，自然融入橋址環境，寓有潤澤灣區之意。

據介紹，南中高速項目計畫2024年年底建成通車。屆時，從廣州南沙到中山城區的車程時間將縮短至15分鐘以內，到深圳也僅需20分鐘，將進一步強化粵港澳大灣區主要城市的互聯互通，增強廣州核心引擎作用和中山節點連接作用，助力大灣區經濟社會發展。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

