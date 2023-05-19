沉浸體驗「穿越唐朝」 　千年古都西安因「人造景區」走紅？

5月18日至19日，首屆中國—中亞峰會在陝西西安舉行。這座中國西北最大的城市再次成為民眾關注的焦點。

事實上，接待外國首腦對於西安來說已不是新鮮事。據統計，新中國成立以來，先後有200多個國家元首以及領導人訪問過西安，包括已故英國女王伊麗莎白二世，法國前總統希拉克、薩爾科齊，俄羅斯總統普京等。其中，外賓訪問最多的地點是兵馬俑。

作為十三朝古都的西安是古絲綢之路的起點、有着「天然的歷史博物館」的美譽，秦始皇陵及兵馬俑、漢長安城未央宮遺址、唐長安城大明宮遺址、大雁塔、小雁塔、興教寺塔六處文物古蹟被列入《世界遺產名錄》。

2023年1月17日，陝西西安，民眾夜遊大唐不夜城。（中新社/盛佳鵬攝）

坊間傳聞，西安地鐵修建進度極慢，是因為施工隊施工時經常挖出文物，遂停工改圖紙。據西安地鐵披露，僅地鐵二號線，就清理了57處文物保護區，其中13處古城遺址，國家級文物保護單位4處；古墓群38處；重要的文物出土點6處，時間跨度達2000多年。

不過，近年來西安被家喻戶曉卻是因為其打造的「盛唐宇宙」。憑藉高顏值、沉浸式的體驗以及不斷創新的文旅新玩法，西安在內地旅遊城市中脱穎而出。

據了解，「盛唐宇宙」是西安市根據盛唐時期的人物和典故而開發的一系列IP。大唐芙蓉園、大唐不夜城、真人不倒翁、李白拜拜、長安十二時辰、盛唐密盒等均屬於「盛唐宇宙」。

每當夜幕降臨，華燈初上，大唐芙蓉園內流光溢彩，大型主題演出《夢迴大唐》在園內的主舞台上演。演員身着唐裝，在科技舞台上為觀眾營造出「穿越唐朝」的夢幻體驗，引得台下觀眾陣陣掌聲。

據介紹，唐朝時，芙蓉園代表了當時園林建築的最高水平。如今的大唐芙蓉園是在原唐代芙蓉園遺址以北，仿照唐代建築風格重建的，是內地第一個全方位展示盛唐風貌的大型皇家園林文化主題公園。

大唐芙蓉園不遠處的大唐不夜城亦是以盛唐為主題的旅遊區，其文化類互動節目「盛唐密盒」一直穩居文旅界「頂流」。

2021年6月11日，陝西省西安市大唐芙蓉園景觀。(中新社/程越峰攝）

這是一檔由「房玄齡」和「杜如晦」主持的問答式脱口秀，主持人從人群中挑選觀眾上台答題，內容涉及歷史文化地理等常識，其幽默詼諧的提問風格深受民眾喜愛。不過，比起答題，民眾更期待玩梗。比如民眾的答案毫無根據時，「房玄齡」就會調侃道，「先生真乃當代卧龍」。為了能夠答對兩位「大人」的問題，甚至有網友整理了一份《盛唐密盒題庫》發到網絡供民眾參考。

更沉浸式的「大唐體驗」當屬大唐不夜城內的「長安十二時辰」街區。遊客走進街區大門，大唐開市的場景撲面而來。飛檐斗拱、層樓疊榭等唐風建築，杏仁酪、上元油錘、五香飲等長安飲食，投壺、雙陸、儺戲等唐風娛樂活動應有盡有，遊客在這裏彷彿穿越至1500年前的長安城。

在短視頻平台上，「盛唐宇宙」有多火？有民眾從東北、海南專程到大唐不夜城一睹演員風采，亦有民眾穿上唐裝來此「做一天唐朝人」。當地警察休息日曾發通告，為防止發生踩踏事故，不建議民眾前往大唐不夜城遊玩。

其實，這座位於大雁塔腳下的大唐不夜城亦是人工打造的仿古建築。2018年，大唐不夜城所在的曲江新區對街區進行了全面提升，開始打造真正的「不夜城」。一年多的時間裏，西安點亮了四十多條街區，又把城牆、大雁塔和芙蓉園做了亮化改造。到了2019年，西安已經是真正的「十二時辰」不夜城了，「城市夜生活活躍度」位列內地第一。

亦有民眾將「盛唐宇宙」與迪士尼和環球影城相比，西安曲江大唐不夜城文旅發展有限公司常務副總經理高瑞俠表示，唐朝是滿城霓裳飄舞、書畫入市井人家的浪漫朝代，「盛唐宇宙」的人物IP來自於盛唐文化中的典故，比虛構的人物或故事更能讓人產生連接，感受到文化的魅力。

中山大學旅遊學院教授張朝枝認為，大唐不夜城、長安十二時辰等「人造景區」的走紅，是社交網絡和演繹IP共同作用的結果。共同的文化記憶，是引發遊客產生情感共鳴並積極參與的根本原因，這亦是城市文化軟實力的體現。