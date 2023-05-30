首位四上太空中國人！神舟十六號任務長景海鵬：要讓國旗太空飄揚

景海鵬「大熱」成為神舟十六號任務的指令長，也是首位四上太空的中國人。景海鵬曾用「激動」、「幸福」、「享受」來形容前三次飛天，這次他將會有甚麼新感受？



神舟十六號載人飛船定於5月30日早上9時31分發射。



景海鵬1966年出生在山西運城的農家，是三兄妹三的老大。他自小刻苦學習，成績一直名列前茅。學生時代，景海鵬還愛上打籃球，並憑着準繩的投籃成為校隊主力，這愛好他至今仍保持着。

高中時，景海鵬偶然在學校報刊欄上看到一名空軍飛行員照片，而且與他同名，這一看便萌起了「我也要當飛行員」的夢想。1985年，景海鵬在重讀一年後，終於通過身體、文化等考核，如願入讀空軍的航空學校。

他畢業後成為戰機飛行員，曾駕駛「殲-6」等機型，安全飛行1,200小時，其創下的駕機打曲線空靶紀錄至今未被打破。

1996年，景海鵬按指示到浙江杭州參加「神秘體檢」。

他到達後發現，這是當局在挑選太空人。經過一輪又一輪嚴格考核，景海鵬從1,500多名戰機飛行員中脫穎而出，1998年初成為解放軍航天大隊的一員。與他同期成為太空人的，還有楊利偉、聶海勝、翟志剛等共14人。

景海鵬1988年成為中國首批太空人，目前他是少將軍銜。圖為景海鵬訓練的情況。（網上圖片）

景海鵬：要讓國旗太空飄揚

景海鵬「首飛」是2008年的神舟七號任務，與他搭檔的還有翟志剛和劉伯明，翟志剛還成為第一個出艙「太空漫步」中國人。

後來大家都知道，任務中他們遇到了「意外」，先是險些打不開艙門；到艙門打開後，神舟七號軌道艙又響起火警警報。

景海鵬（左）首次執行飛天任務，是2008年與翟志剛（中）、劉伯明（右）一同執行神舟七號任務，期間翟志剛成為第一個出艙中國太空人（小圖）。（網上圖片）

這時劉伯明向留守返回艙、正忙着檢查「火警」原因的景海鵬說：「如果真的火災了，你一定要把軌道艙分離，你一個人返回，最起碼我們乘組能留一粒種子.....。」

景海鵬馬上回絕：「甚麼是戰友，戰友就是平時的親密無間，戰時的生死與共！3人永不分離！」

「火警」終證實是虛驚一場。回到地球後，景海鵬在電視節目中被問到「有沒有想到回不來」，他說：「即使我們回不來，也一定要讓五星紅旗在太空高高飄揚。」

缺席公開活動 航天迷：景海鵬要出征了

此後景海鵬在2012年搭檔劉旺和劉洋，執行神舟九號任務，並擔任指令長。4年後，他再次以指令長身份執行神舟十一號任務，與搭檔陳冬進駐「天宮」二號實驗艙。

在神舟十一號任務中，景海鵬在太空度過了50歲生日。那天他收到眾多祖國各地官兵的自拍祝福視頻，「我事先並不知情，看着親愛的戰友們從祖國邊陲發來的祝福視頻，我的眼眶濕了……。」

劉洋(左)、景海鵬、(中)、劉旺(右)在2012年隨中國神舟九號太空船升空。(Getty Images)

作為首位三次進入太空的中國人，景海鵬曾說第一次飛天的感受是「激動」，第二次是「幸福」，而第三次則是「享受」。

神舟十六號任務之前，有「眼尖」網民發現2023年4月航天當局舉辦的活動中，中國現役16位太空人有11人出席，除了在「天宮」出差的3位外，只缺了楊利偉和景海鵬，而楊利偉後曾在另一場合亮相，所以推測景海鵬正接受封閉式訓練，為再次升空作準備。

景海鵬第四次出征太空，但只是首次進駐中國太空站。圖為發射神舟十六號飛船的長征火箭。（網上圖片）

渴望再上太空 景海鵬7年沒耽誤訓練

神舟十六號飛行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成，3人在5月29日亮相記者會。景海鵬與神舟十六號兩名搭檔朱楊柱、桂海潮年齡相差20歲，但合作無間。



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果不其然，景海鵬入選神舟十六號任務乘組，並擔任指令長，繼續刷新中國人飛天次數的紀錄，而這次合他搭檔的有航天飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮；在完成6個月任務後，他還將打破陳冬近215日的紀錄，成為累計停留太空時間最長中國人。

其實景海鵬已多次表達「渴望再上一次太空」了。為了四度圓夢，也為了到中國太空站「出一趟差」（他執行前三次任務時，中國太空站尚未開建），他7年來沒耽誤過訓練。

2016年10月17日，太空人出征儀式舉行，景海鵬、陳冬踏上陣出發。（央視新聞）

「每天晚上12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過，已經四年多了，都沒有回老家看望過年邁的父母......現在每天要做600個俯臥撑，600個仰臥起坐，上千次跳繩，這已經成為我的標配了......」景海鵬出征前說。

他還說：「我感到很榮幸，為自己能夠生逢在一個偉大祖國感到驕傲，更為自己能夠趕上一個偉大新時代感到自豪，是祖國托舉我飛天。」

第四次飛天，大家期待着景海鵬勝利歸來，再說感受。

2022年2月4日，中國航天員景海鵬參與傳遞冬奧聖火。（Kevin Frayer／Getty Images）

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