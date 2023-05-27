雲南峽谷中的中國最窄縣城　「一線城市」曾是絲綢之路要塞

提到中國一線城市，大家可能都會想到京滬深穗，原來在雲南的深山之中，還藏着一個真「一線城市」鹽津。這座縣城建造在峽谷之中，最窄的地方不足30米，被稱為是「中國最窄縣城」。



鹽津縣城 最窄處僅30米

鹽津縣位於雲南昭通市的烏蒙山脈峽谷中，地形狹長，兩側山壁峭立，關河從城中穿過，房屋、公路都依山而建，東西相對。縣城最窄處只有30米，最寬的地方也不過約300米，是名副其實的「一線城市」。

鹽津縣於1917年正式設縣，地形南北狹長，東西較窄，山水環繞，縣城位於峽谷之中，建築建造在關河兩岸的山壁之上，兩側最窄距離僅30米。（視覺中國／當代中國授權）

縣城裏生活着30多萬人，當地人表示，縣城雖然看起來狹窄，但他們的居住空間尚算寬鬆。

城裏有一條主要幹線公路，還有一條特別的「地鐵」——內昆鐵路的「鹽津1號」隧道從縣城地下斜穿而過，全長1,800多米，慢悠悠的綠皮火車經過隧道，停靠在山崖邊的鹽津北站。

鹽津縣沿河的房屋幾乎都是吊腳樓，不過與鳳凰古城等地的木質吊腳樓不同，這裏的吊腳樓都是用鋼筋水泥建造。（視覺中國／當代中國授權）

這是當地唯一的火車線路，每天有一對「慢火車」往返雲南昭通和四川內江，票價和搭巴士一樣便宜，令當地人出行更為便利。

鹽津縣曾是絲綢之路要塞？

這座默默無聞的小縣城，其實有着深厚的歷史底蘊。其處於四川、雲南交界處，在古代有「滇川門戶」之稱，曾經是古代南方絲綢之路的要塞之一。

五尺道始建於2000多年前，是連接雲南與中原最古老的官道，現存300多米，就在鹽津縣五尺道景區。景區附近的鐵路高架橋，與古老通道上下並行，有一種穿越時空的感覺。（視覺中國／當代中國授權）

許多運送鹽、銅和茶葉的商船，都曾從關河通過。「鹽津」的「津」即是渡口的意思。

鹽津境內的豆沙關，距離縣城約20公里，古稱石門關，是古代從四川進入雲南的第一道關隘，與和順古鎮並稱，「南有和順，北有豆沙」。（視覺中國／當代中國授權）

巴蜀文化與古滇文化在此融合，形成獨具特色的人文風情。鹽津城中保留着不少名勝古迹，有始建於秦朝的五尺道、西漢的古墓群、宋朝至明朝的僰（僰 粵音：「白」）人懸棺，以及古時從四川進入雲南的第一道險關「豆沙關」。

巴蜀文化與古滇文化在鹽津交融，形成獨特的民俗風情，豆沙關附近留存了「僰人懸棺」遺迹，這是古代巴蜀地區奇特的安葬形式，棺木是如何安放到懸崖之上，至今仍然是謎。（視覺中國／當代中國授權）

不過鹽津地勢複雜，夏季容易發生自然災害。為避災及舒緩人口壓力，當地於2015年在老縣城以北約3,000米處的關河西岸，建設了新縣城、水田新區。近年來，當地政府陸續對老城區進行改造，2022年時對不能居住的危房進行拆除重建，消除安全隱患。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：雲南香格里拉 由英國人命名的中國文化理想國？