「趕時間的人」勞作中汲取靈感　外賣員奔波15萬公里寫4千首詩

「我們都生活在陰溝裏，但總有人仰望星空。」用19世紀英國文學家王爾德的這句話來形容今日故事的主人公，再適合不過。他是外賣員王計兵，日夜奔波之餘，寫下足足4,000首詩。

為何而寫？王計兵說：如果說送外賣的生活是苦的，是日子裏喝下的葯，我的詩，就是葯後吃下的那顆糖。



外賣詩人王計兵｜送餐間隙寫詩 《趕時間的人》一炮而紅

「從空氣裏趕出風，從風裏趕出刀子，從骨頭裏趕出火，從火裏趕出水，趕時間的人沒有四季，只有一站和下一站......」2022年，這首名為《趕時間的人》的詩在網上流傳，瀏覽量達到2,000萬，作者王計兵也因此出了名。

不過王計兵並非甚麼文學作家，而是千萬外賣員中的普通一員，他寫下這首成名作，源自一次並不愉快的送餐經歷。

這天，王計兵收到了一個送餐訂單，他按照訂餐地址氣喘吁吁爬上6樓，才發現顧客留下的地址是錯的；他馬上聯絡顧客，重新定位後抵達第二個社區，地址還是錯的；第三次，又爬上一棟樓的6層，才終於將訂單送達。

王計兵趁送外賣的空檔寫詩，一有靈感，就隨手找來紙筆記錄下來。（網上圖片／當代中國授權）

顧客是個年輕人，接過外賣時態度頗惡劣：「怎麼這麼久！連個位址都找不到嗎？」說罷狠狠關上了門。因這一單的延誤，王計兵後面連續3個訂單也都超了時。

他一邊向顧客道歉一邊在腦中構思，下班的路上，《趕時間的人》一氣呵成地寫成了。

這首詩在網上爆火，很快就有一家北京的出版社聯繫到王計兵，打算為他出版詩集。2023年，同名詩集《趕時間的人》正式出版。

王計兵的第一本詩集《趕時間的人》2023年正式出版。（網上圖片／當代中國授權）

外賣詩人王計兵｜初中被迫輟學 擺攤拾荒不棄寫作

寫首詩就一炮而紅，看起來偶然，其實背後是數十年的堅持。

王計兵出生於江蘇小城邳州，小時候酷愛學習，是讀書的好苗子。但因為體弱多病，初中還沒畢業就被家人送到了武術學校。

沒幾年，王計兵為了幫補家用，隻身去到北方做地盤工。打工之餘，工友們的愛好就是吃喝和玩牌，王計兵對這些都沒有興趣，而是一有空就去舊書攤看書，很不合群。

90年代，他寫成了小說《小車進村》，並且被當地一本刊物選中發表。正當他準備大展拳腳時，父親覺得其不務正業，一把火燒掉了20萬字的小說手稿。王計兵備受打擊，沒有再繼續投稿，但一直偷偷保持寫作的習慣。

千禧年之後，成了家的王計兵帶妻子來到崑山打拚，兩人擺過地攤、開過書店，拮据時甚至拾過荒，經過幾年的努力，最終開了一家雜貨鋪維持生計。

條件稍微好轉，王計兵就立刻攢錢買了台電腦，一邊在網絡論壇發佈文章，一邊向詩歌雜誌投稿。所得的稿費不多，但看到自己的文字印成鉛字，王計兵就有了堅持下去的勇氣。

王計兵和妻子經過數年奮鬥，開了一家雜貨鋪維持生計。（網上圖片／當代中國授權）

外賣詩人王計兵｜勞作中汲取靈感 譜「勞動者之歌」

2020年，新冠疫情蔓延，雜貨店的生意日漸冷清，王計兵再次轉行，成了外賣小哥。

這份職業在外人看來很辛苦，但對王計兵來說是理想職業，因他可以接觸到不同的人、看到不同的事，寫詩的靈感源源不絕。

有一次，王計兵給一個寺廟的建築工人送餐，他本想循家鄉的習慣拜拜佛再繼續送，但催餐的電話一個接一個打來，王計兵轉念一想：「我為甚麼要拜菩薩，我現在就是能顯靈的活菩薩」。

回來的路上，他寫下了《新寺廟》這首詩：「時間在催，我還有很多單子需要及時配送，此刻，我才是菩薩，面對眾多的許願人」。

還有一次，他跟隨訂單將外賣送到一個醉漢手上，轉頭卻接到了女顧客的電話，說自己搞錯地址送到了前男友家，王計兵硬着頭皮要回外賣之時，看到醉漢滿眼的淚水。將外賣送回到女生手中時，王計兵忍不住告訴她：他還是很在乎你的。

回途路上，王計兵寫下了《請原諒》：「請原諒，這些呼嘯的風，原諒我們的穿街過巷，見縫插針，就像原諒一道閃電原諒天空閃光的傷口」。

幾年來，王計兵配送外賣的歷程超過15萬公里，在途中寫下了數千首詩。（網上圖片／當代中國授權）

這些送餐途中的大小事，都成了王計兵的創作靈感：「這個職業增加了我對生活的感悟，不然我的創作靈感會枯竭。我願意表達真實情感，真實的生活，不想無病呻吟，寫空洞的作品。 」

有人評價，王計兵之所以受關注，不僅僅是「外賣員」和「詩人」身份之間的反差，更是因為他的文字真實，是真正的「勞動者之歌」。

15萬公里，4,000首作品，如今王計兵依然趁送餐的間隙，在煙盒、廢報紙上記錄靈感，第二本詩集《我笨拙地愛着這個世界》很快也將出版，他說將來還會繼續寫：「心懷夢想，在哪都能闖出一片天」。

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