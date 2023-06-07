深圳文博會 | 香港創意館以設計聯動公益　潮流IP｢小飛象｣吸睛

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）今日（7日）拉開帷幕。本屆文博會上，香港創意館以創意設計為主題聯動公益，展出11位設計師作品，更有｢愛心小飛象｣等眾多潮流IP吸引遊客打卡拍照，展現創意活力。



本屆文博會中，開設在11號館的粵港澳大灣區館，將展示粵港澳大灣區「9+2」城市群以及廣東各城市文化產業發展和合作成果，數字文化、創意設計、文化旅遊等成為重點。

在「粵港澳大灣區館」，廣東館精選省內60多家頭部文化企業和500件以上文化產品，設序廳、廣東文藝精品、數字文化、文旅融合、嶺南文化「雙創」、媒體融合等6個展廳，展覽將運用電子沙盤、全息互動、5D、4K/8K等各種技術。

其中，香港創意館由香港特別行政區政府「創意香港」指導，ACE創意教育協會(香港)承辦，廣東省香港商會、粵港澳大灣區青年總會協辦，以香港創意設計為主題展覽內容。

本次展會中，由香港特區政府教育局出版，創意教育協會（香港）執行會長陳曉茵撰寫和設計的書籍《從多角度認識設計》多角度深入淺出地講解時裝、平面及傳意、產品、室內和珠寶設計，是視覺藝術科的學與教材料。

同時，香港創意館亦引入「愛心小飛象」潮流IP形象和「國博衍藝」文創IP作品，特別展出11位導師創作的11組創意傢俱產品，全面展現生活方式及傢俱趨勢，展示港人優質創意設計，為觀眾帶來獨特視覺文化體驗，凸顯創意教育和創意產業的發展優勢。

據內媒《深圳晚報》報道，｢愛心小飛象｣是香港設計師黃競設計的公益IP，將與｢深圳關愛行動｣公益聯動，為與大眾溝通互動建立起良好橋樑。

「國博衍藝」文創作品則是香港青年設計師團隊以中國國家博物館館藏文物為靈感所作，為國博品牌設計的一系列文創產品。