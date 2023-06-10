深圳文博會｜澳門IP何小涌創作人：冀港人放慢腳步　適時放下包袱

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱文博會），6月7日至11日在深圳國際會展中心舉行，其中11號館專設粵港澳大灣區館，展示港澳及廣東省各市、深圳各區文化產業發展和合作成果，包括數字文化、創意設計、文化旅游等。

《香港01》向澳門原創動畫角色「何小涌」的創作人岑健恆了解到，澳門政府現時大力推動本地文創品牌，包括舉辦市集、宣傳等，更為青年提供創業援助，減輕資金壓力。



岑健恆就讀於上海理工大學動畫系，何小涌是他在大學時創作的動畫角色。畢業後，他創作的動畫作品《龜巴士》、《50%-60%》等獲動漫設計大獎。2018年，他成立「植豆動畫」工作室，近年更將何小涌一角實體化，初時製作成玩偶、斜孭袋，後來更增加了口罩、手機殼、抱枕、布袋等產品。何小涌已先後在不同的市集、展覽等平台展出，並於2021年首次參加文博會。

澳門原創動畫角色「何小涌」創作人岑健恆。（林芷瑩攝）

岑健恆介紹，何小涌來自澳門鴨涌河公園，因為先天性缺殼綜合症而感到自卑，一直與其他烏龜格格不入，甚至被排斥。某日，何小涌食菠蘿包時靈機一觸，想到用菠蘿包做假龜殼來掩飾，裝扮成一隻正常的烏龜，從此過上一段相安無事的生活。

直至某次何小涌乘坐巴士時，因天雨路滑車輛翻側，同車的其他烏龜因為龜殼而未能翻身，相反何小涌的「無龜殼」缺憾成為其優勢，讓他輕易翻身並幫助其他烏龜。經此一役，何小涌不再因自身缺憾感到自卑，亦不再需要假龜殼來掩飾，之後更背負其他物品。

岑健恆稱，何小涌背負的物件與自己的生活適適相關，除了菠蘿包，更有花塔餅、媽咪麵、芝士圈、魷魚絲等零食，是港澳的共同回憶。在端午節、中秋節等節日，何小涌更會背上肉粽、月餅等。

他提到，澳門政府現時大力推動本地文創品牌，不時都會幫忙做宣傳，又會為初創小微企業開辦市集，以及給予資金支持。據了解，澳門於2013年推出青年創業援助計劃，為首次創業的澳門青年所經營的商業企業提供一筆須償還的援助款項，減輕他們在創業初期的資金壓力。

岑健恆表示，何小涌的外表可愛、親民，性格內斂，且生活節奏緩慢，與澳門人的形象相似，希望未來能成為一個具有澳門特色的標誌。同時，他希望透過何小涌一角，傳達「接納不完美的自己」的訊息，並以香港人生活節奏急速、追求效率等舉例，希望大家見到何小涌，可以學會放慢腳步，「當背負得太多野時，可以適當地剝低個龜殼」。

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第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：