深圳文博會 | 文物變國潮？港設計師籲青年赴灣區：更多發展機遇

第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）今日（7日）拉開帷幕。其中，「國博衍藝」文創作品則是香港青年設計師團隊以中國國家博物館館藏文物為靈感所作，為國博品牌設計的一系列文創產品。

《香港01》採訪到香港設計師陳曉茵，她從文物汲取創作靈感帶國潮走上世界殿堂，將中國文物的金魚圖案設計成國潮產品。



陳曉茵介紹，香港創意教育協會組織香港設計師和中國國家博物館（簡稱「國博」）的文創品牌「國博衍藝」進行合作，啟發設計師以文物資料做靈感，設計出一系列「國潮」文創產品，這亦是今屆深圳文博會香港創意館的一大亮點。

值得注意的是，這一批文創產品不僅已經在國博場館內及官方網站銷售，還於今年4月在意大利米蘭設計周上展出，做到了產品與文物故事的「雙重推銷」，亦成功地讓「國潮」走出國門。

據香港創意教育協會網站顯示，香港設計師們以新石器時代後期的鷹形陶鼎、西漢時期的錯金銀雲紋青銅犀尊、清朝的霽青釉金彩海晏河清尊以及紅彩金魚紋長方形花盆等文物為靈感，創作出T恤、手提袋、手錶等文創產品。

陳曉茵直言，能夠帶領「國潮」走到米蘭設計周如此殿堂級的地方展覽，是一件「好爽」的事情，她還希望「國潮」可以走到更多更遠的地方，包括日後打入香港本土市場。

而被問及會否擔心「國潮」在香港的接受度並不高時，陳曉茵舉例指，仍記得香港故宮博物院開幕時有年輕人身著漢服拍照打卡的畫面，非常震撼，「其實『國潮』在香港發展得挺好的，完全不會擔心沒有市場，重點在於如何用好的設計將『國潮』轉化成好賣的產品。」

港設計師：鼓勵香港年輕人去別的城市闖蕩

陳曉茵進一步介紹，大灣區的產業鏈已屬非常完整，「（自己）一直以來都是香港的設計、在大灣區的工廠進行生產，再到北京國博賣。」目前，她也正在嘗試將香港設計師的產品從深圳帶入整個大灣區甚至更遠的城市，香港創意教育協會今年5月更去到中國最北省會城市哈爾濱參展、辦展，「整個過程是很有趣的生活體驗和人生經歷，始終出去走走看看同自己閉門造車是兩件事。」

陳曉茵鼓勵香港年輕人去別的城市闖蕩。（孫聖然攝）

談及目前生活和事業的重心，陳曉茵說，由於對大灣區充滿好奇，已經自2012年「北上」到深圳南山區居住。她直言深港兩地生活「好唔同」，深圳最特別的是在地市民來自五湖四海，每個人的普通話口音都各不相同。或許基於這一原因，大家對於審美的包容能力是很多面向的、很強的，「能夠在設計及構思上產生一些碰撞是件好過癮的事情。」

除此之外，深圳的居住環境亦更大、更舒服，可令到自己的視野更加開闊。她結合個人及其他香港設計師的經驗表示，以深圳作為起點去探索整個大灣區是不錯的選擇，而自己由於業務越來越多，如今已經變成廣州、深圳、香港「三邊走」。

對於今年兩會期間全國政協委員、全國工商聯副主席、信德集團董事長何超瓊提到的「大灣區人」這一身份，陳曉茵感到認同，「如果有人問我，我會說自己是中國人、也是香港人、更是大灣區人。」

據內媒報道，何超瓊於北京首次以全國政協委員指，自己是大灣區人。（資料圖片）

而對比深港兩地的設計服務業行業環境及發展，陳曉茵稱，深圳面積更大、人口亦更多，周邊工廠廠商對於設計有各類型的需求，以品牌設計為例當中涵蓋了諸多範疇，包括商舖設計、產品線的產品設計、零售點的商品展示設計、每一件產品的包裝設計等，「這些需求是香港比較缺乏的」。

故此，深圳有龐大的製造業的支援，就業機會亦更多。她更再次強調深圳的包容能力指，「深圳人對於不同的設計風格都有欣賞的能力，這也影響到廠商和客戶投資方更容易肯去試一些創新的風格。」

陳曉茵更因此鼓勵，更多青年甚至所有年齡層的香港人應「踏出第一步」到內地發展，「深圳同香港隔咗條深圳河嘛，咁近，仲可以往返穿梭，掛住香港雞蛋仔咪返過去食咯。人生在世，點解唔試吓到另一個地方生活啫。」

本次深圳文博會在國際會展中心11號館專設粵港澳大灣區館，展示粵港澳大灣區「9+2」城市群。（孫聖然攝）

她稱理解許多人對於「第一步」或很茫然甚至抗拒，但嘗試了就有50%成功的可能，單就創業產業這一方面，香港創意教育協會願為更多香港設計師提供平台和機會，透過展示作品去接觸到觀眾以及更大的市場。不過，由於該協會屬於非盈利組織，因此她亦希望可以得到各方支持。

此外，陳曉茵和香港教育局合作的一個項目亦是香港創意館的另一亮點，由她本人撰寫及設計、香港教育局出版的設計教材《從多角度認識設計》，已經由教育局派發到全港本地中學，作為視覺藝術科設計教材使用，以在中學課堂中培養設計的創作力，「如果在大學再接受基礎設計教育會『遲咗啲』，如果可以由中學開始培養設計創作力會比較理想」，「設計創作是一種解決問題的思維方式，可以應用到各行各業、方方面面。」

據了解，香港創意館佔地面積180平方米，以香港創意設計為主題，旨在展示粵港澳大灣區中香港提供的優質設計服務，以及創意教育和創意產業的發展優勢。其中香港設計師設計的公益IP「愛心小飛象」，與「深圳關愛行動」驚喜聯動，為深圳關愛行動與社會群眾搭建起良好的溝通橋梁。

此外，香港創意館還特別展出11位導師創作的11組創意傢俱產品，全面展現生活方式及傢俱趨勢，展示港人優質創意設計，為觀眾帶來獨特視覺文化體驗，凸顯創意教育和創意產業的發展優勢。

第十九屆深圳文博會參展資訊展會地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：2023年6月7日-11日（星期三至星期日）

入館時間：2023年6月7日-10日09:30-18:30

2023年6月11日09:30-18:00



﻿購票方式：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，點擊公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】



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交通方式：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。完整交通方式和停車場分布：