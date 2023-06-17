把美術館開進老巷裏？馬國青年返佛山創業：因想回答兒子這個問題

近幾年，在佛山老城區，除了已經比較成熟的祖廟、嶺南天地等片區，還有一批老街古巷正在換新顏、添活力，一批批創業青年、藝術青年入駐，開起了新業態店鋪、新型藝術空間，而這也成為吸引年輕人漫步以及留駐的一大原因。這些藝術青年為何選擇在老城舊街里經營自己的一方天地？



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



緣起：日行兩萬步，找到有緣「店」

在老城裡探索，你會選擇怎樣的路徑？從塔坡社區到鶯崗社區，在塔坡路出發，途經「佛山初地」塔坡廟，再拐個彎來到佛山鴻勝紀念館，清晨時分還會看見一群孩子在門前的空地練習武術。與剛從金源酒家喝完早茶的「老佛山」打個照面後，橫跨過福寧路，進入新安街，然後側看國公古廟，最後便能摸索到鶯崗街和通心巷。

KIM經常帶著顧客導賞鶯崗社區。（羊城晚報）

「我們這裡其實非常適合Citywalk，經常有客人來到，我們就充當導賞員的角色帶他們遊覽。」眼前這位正在講解的人正是深藏美術館的主理人KIM。

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深藏美術館首店深藏Hidden Gallery社區藝術畫廊於2022年開館，今年2月深藏Hidden Gallery.Thupas開放，是佛山首家夜間經營的美術館。「兩家店分別位於鶯崗社區和塔坡社區，所以經常有客人到其中一家店，就詢問到另一家店的路線。」KIM解釋道。

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KIM是土生土長的佛山人，自小在這一帶玩耍、讀書、生活。他原本從事珠寶鑒定工作。2021年，他因機緣巧合回到家鄉，遠程為新加坡的老闆工作，最初想尋一處地方，開一家珠寶展廳，但在一次日行兩萬步時，發現了佛山市文物保護單位鴻勝祖館，一眼就愛上，不到24個小時便租下來。

「禪城生我養我，當時我首先想到這裡還缺乏社區美術館。其次，禪城多數美術館以傳統藝術為主，少有當代藝術的身影。」他便把略顯違和的珠寶展改為社區美術館。

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有緣、投契的不只體現在尋找建築上，還體現在合伙人團隊裡。「很多人覺得我和KIM好像認識很多年了，其實沒有，我們正式熟起來是去年6、7月，今年我才正式加盟的。」吳曦是深藏美術館的其中一位合伙人，作為多年的媒體人，接觸過不同區域的藝術家、文化藝術項目，一次偶然的機會認識到KIM，覺得他的項目很有意思，接觸下來決定一起合作。

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「其實塔坡這邊有著豐富的故事，很多可挖掘的內容。但很多佛山人都不瞭解這個地方，所以很可惜。」吳曦因為職業，曾來過幾次塔坡，發現周邊大部分都是棋牌室，沒有更多的精神娛樂場所。再加上，周邊不斷地蓋起了新房，當初的居民外遷留下了老房子和部分老年人，社區需要注入新血液和新業態。

佛山初地塔坡古蹟。（羊城晚報）

對於KIM來說，讓他堅定做好深藏的還有他的兒子。深藏1.0在裝修時，Kim帶他過去看看。在那裡，剛上一年級的兒子疑惑地望著他，問：「爸爸，怎麼以前的房子是這樣的？」

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天真一問，給了Kim一種「震撼」，一種危機感。「孩子出生以後就在高層樓里住著，完全沒有接觸過上一輩人的生活情境。當佛山一步步城市化，整座城市留給下一代的記憶還有多少？」現在有了深藏，Kim可以手指建築，告訴兒子：以前的人為什麼建這種房子，為什麼用的這些材料，他們在裡面是怎麼生活的。

收穫：「離散」佛山人找回歸屬感

想要開一家美術館，是不是需要有過硬的藝術專業？是不是需要會畫畫、會設計？深藏的團隊給出的答案——不是。「我們團隊都是野路子，沒有一個人是藝術專業的。」KIM和吳曦幽默地表示，團隊裡有地質學及珠寶行業從業者、資深媒體人、夜經濟職業經理人以及非遺傳承人，沒有專業藝術生。

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「我們是在一邊學習一邊摸索，一邊建起這兩個美術館的。」不過好在，KIM在新加坡公司工作中，與前任老闆的交流中學習到了不少收藏、鑒賞方面的知識，而吳曦也曾與和美術館等藝術品牌合作過，再加之大家閒時都喜歡到各個地方看展，在美術展覽上有一定的基礎。「對於房屋修繕、設計、改造，展覽佈置、燈光等等內容，我們會向許多經驗豐富的策展人求教、合作，也是在不斷試錯找出一條路。」

第二家深藏美術館。（羊城晚報）

更重要的是，他們認為本身是在做非標準的、不嚴肅的藝術空間，作為社區美術館本身的意義就在於公共服務型，對社區周邊的社會性話題進行探索，也能和居民遊客更貼近一些。

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在採訪的過程中，經常有社區的居民和KIM打招呼，左一句「食咗飯未啊」，右一句「孩子今天發燒了」。一位路過的阿姨更是熱情地和記者說：「他們這些年輕人都很好，人品很好，經常和我們聊天，關心我們。」

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「其實改造美術館的過程，也是和周邊居民打交道的過程。很多故事都是他們告訴我的，我現在能夠說出來的故事，90%都是本地居民告訴我的。」KIM介紹，這些居民甚至會和到深藏遊覽的遊客聊天跟他們分享當地歷史故事，做一下口述史分享員。

館內專門設置一間較為封閉、安靜的房間，供遊客讀書、放鬆。（羊城晚報）

一座美術館的建立，不單單是這些佛山青年在職業道路上的一次探索和突破，更是拉近他們與這片土地深厚的聯結，加深歸屬感。

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KIM曾形容自己是一個「離散式的佛山人」——儘管在佛山出生，但未成年時就出國，近兩年才回來，對佛山的歸屬感一直不太強。早幾年，Kim在馬來西亞檳城買了房子，那時他的微信地區填的是馬來西亞檳城。

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現在，他改回「廣東佛山」。「一個地方令我感到自豪，我才會把‘歸屬地’定在那裡。我雖說是佛山人，但是對佛山的歸屬感很大程度上來自『深藏』。」

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與此同時，這片土地對他們的傾注心血也有了回應，老城舊巷正逐漸煥發新活力。「在做這個美術館後，我最深的感受是，通過我們的一點努力，這裡真的有在慢慢變好。」吳曦感慨，相關部門逐漸重視這種藝術微改造，召集更多的藝術機構去美化這個地方。

守望：為老城留下「一盞燈」，照亮夜路也照亮美育

據瞭解，今年一月，「提升城市格調」被寫入2023年禪城區政府工作報告。報告中指出，將聚力提升城市格調，實施「城市格調提升三年行動計劃」，將城市美學融入城市空間設計、市民日常生活，打造一批城市美學空間。

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而前不久，禪城還為區內10個比較典型的微藝術空間授牌，深藏系列藝術館就是其中之一。這些藝術空間，大多都是由青年團隊打造運營，也正在成為禪城文化展示的一個個「生動小窗口」。

「下一階段，我們會著重改造深藏1.0對面的節芳學校舊址。因為這裡面積比較大，我們計劃做一些可互動的、裝置藝術，另外也會在下層做一些佛山本土文創。」KIM站在深藏二層，指向窗外。他帶著記者走到建築立面，對著一個個排成一排的單間介紹到：「這裡本來是後面舊三中的教工宿舍廁所，後來被居民用作倉庫。我們清理好後，把它變成一個24小時展示的藝術櫥窗。這其實也是給路過的居民留盞燈。」

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據瞭解，深藏Hidden Gallery.Thupas也是佛山首家營業到晚上10點的藝術館。KIM表示：「當初設想，一方面留一點光亮在老巷里，另一方面，年輕人晚上好像除了去喝酒喝檸檬茶、打遊戲也沒什麼了，我們希望在夜經濟上做一個探索，能給大家有晚上逛美術館的新選擇。」

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選擇開一間營業到夜深的美術館，這群青年為城中一角留盞燈，照亮黑夜歸途，也照亮美育前行之路。像他們一樣，選擇扎根舊街老巷貢獻青春力量的年輕人，是追逐理想人生，亦是留戀家鄉人間煙火，替下一代保留城市記憶。