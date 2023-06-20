大美嶺南｜「春節不如端午」　佛山南海疊滘人人都是「龍舟扒仔」

6月16日，2023年桂城疊滘龍船文化嘉年華啟動儀式舉行。羊城晚報《大美嶺南》走進佛山南海疊滘，提前探營龍船漂移訓練現場，也感受這座百年古村的鄉愁。

「疊滘飛龍」遇到村中L形灣、C形灣等地形時，船頭船尾的舵手們將橈插入水中，精準調整著龍船的方向，形成漂移的視覺效果。遇到急彎時，有時甚至會出現「一鼓轉三灣」的驚險場面。2017年，疊滘彎道賽龍船入選佛山市級非物質文化遺產項目。

端午將近，悠閒地走在疊滘圩的小路上，記者試圖找尋這座已有數百年曆史、如今早已是城市中心的水鄉村落「鄉愁」的味道。天下聞名的疊滘龍船漂移，精彩之餘，背後又有什麼更深的含義？



變遷

著名歌手羅大佑在《鹿港小鎮》中曾這樣唱道：「鹿港的街道，鹿港的漁村，媽祖廟裡燒香的人們；鹿港的清晨，鹿港的黃昏，徘徊在文明里的人們。」其實疊滘的歷史和變遷，跟鹿港小鎮還有那麼幾分相似。

疊滘得名於唐。據《疊滘孔氏家譜》記載：「本村水脈分兩溪而入，至祠前，兩溪匯聚，故名『疊溪』，又稱『雙溪』『疊水』」。明清時期，佛山手工業享譽全國，廣州更是全國有名的商品集散地，處在廣佛水道交界的疊滘客商雲集，土布、水果等特產成行成市，好一番熱鬧景象。民國至新中國建立初期，小小一個疊滘，竟有183間商舖，分屬50個不同行業。

上世紀80至90年代，改革開放的春風率先吹到佛山南海，與廣州近在咫尺的疊滘自然也成為工業化的先鋒。據村中老人回憶，上世紀90年代，疊滘毛巾廠、紡織廠、五金廠生意風風火火。平心而論，工業化讓疊滘人富起來了，但霓虹燈也讓時代的浪潮衝擊著古村——人們得到他們想要的，卻又失去他們擁有的。

幸好，「工業疊滘」及時向「文化疊滘」轉向，也仍有不少村民在時代大潮中仍然堅持著原有的生活方式。

從疊滘圩的起點——墟市碼頭出發，在石板路上輕輕漫步，復建的圓甲會館、立善堂、雙溪茶樓等建築早已成為年輕人拍照的「網紅」景點，而我更喜歡的是，「網紅」景點的隔壁，村里老人的小雜貨店依然安靜開市，窄窄的門口，香燭、紅包、皇曆等物品整齊地放在桌上，顯然村里不時還得用上。小店斜對面，龍船師傅李大權家裡還擺著將要完工的龍頭，街邊小舖、村民家中、榕樹頭下，時間總在這裏緩緩歇息。

我一向不大喜歡這個場景：找個青山綠水的小屋，拿上本書，挑好燈光，拍張特寫，好像說明自己夠浪漫。在我看來，真正的浪漫，是融入這個地區的歷史，聽聽他的故事，品味他的過去，尊重他們原本的生活。而這些東西，疊滘都有。

坐上龍船，你就是那天村里「最靚的仔」（ 王維家 攝）

傳承

正如鹿港小鎮的印記是「媽祖廟裡燒香的人們」，疊滘水鄉最深的印記，是其獨一無二的龍船漂移。相傳，汾江水進入疊滘，疊滘舊有九滘，汾江水從九處流入，稱「九龍入洞」。縱橫交錯的溪流，也訓練出了村民小巧騰挪的船技。隨著船技日益精湛和柚木材質舟身的廣泛使用，龍船漂移這種運動方式逐漸發展起來，「疊滘的龍船和其他地方的沒有不同，能漂移，完全靠的是技術。」77歲的龍船師傅李大權拍著胸脯說。

龍船漂移，關鍵在舵手。一條龍船，長約23至25米，船頭和船尾都各坐著三名舵手。龍船開拔時，船身中間約30名扒手在鼓手的指揮下，動作整齊劃一，龍船飛速而起，在寬約5米的小溪中輾轉騰挪。遇到村中L形灣、C形灣等地形時，船頭船尾的舵手們將橈插入水中，精準調整著龍船的方向，形成漂移的視覺效果。遇到急彎時，有時甚至會出現「一鼓轉三灣」的驚險場面。

村里的年輕人，不少人自小就開始了「扒仔」生涯（王維家 攝）

我在與疊滘的年輕人聊天時發現，這其實是疊滘的民俗信仰在代際中傳承的一種獨特方式。22歲的疊滘潭頭村青年李文權回憶道，自己五六歲時，「老竇」就會帶他在岸邊看每年的端午龍船賽，七八歲時就有機會上龍船玩耍，十三四歲就開始逐漸當起了「扒仔」。當孩子逐漸長大，儘管為求學和工作各奔東西，每年的端午前夕，有時間的孩子都會回來參加漂移訓練。

「村里沒有專業運動員，人人都是『專業運動員』。」李文權表示，一條龍船上，年輕人要從「扒仔」當起，而上一輩的扒仔或轉職教練，技術好的則擔任舵手，在船頭和船尾給年輕人「壓陣」，一按一扒之間，大家對村子的歸屬和代際傳承悄然完成。

聽到這裏，我忽然理解為什麼疊滘村里會流傳「春節不如端午」的說法：有著龍船的牽絆，許多從疊滘走出去的歸僑，端午節是一定要回來的。正如村頭下的古榕，在粗壯的根系支撐下，枝幹生長，樹須綿長，樹須落到地上，又形成新的枝幹，支撐著老樹上嫩葉生長，繁衍生息。成功體會到這個坐落於城市中心的獨特水鄉那份獨有的鄉愁，我想，已不虛本次疊滘之行。

疊滘人的龍船情結（王維家 攝）

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】