黃岐龍母誕時隔4年復辦—借民俗喚醒共同記憶　用文化凝聚大瀝力量

6月25日，位於廣佛交界的大瀝黃岐，黃岐龍母誕時隔4年再次恢復舉辦。借助這個珠三角最熱鬧的龍母誕活動，大瀝鎮通過優秀傳統民俗凝聚各方力量，推動高質量發展。



既遵循傳統又有所創新 黃岐龍母誕「八景」首次發布

有關龍母文化的起源，說法各不相同，流傳最廣的是「溫女拾卵豢龍」的民間傳說。而黃岐龍母則相傳來源於「悅城龍母」。如今，黃岐龍母誕已成為佛山市級非物質文化遺產，是珠三角最盛大熱鬧的龍母誕，也是廣佛間交流最活躍的民俗之一。自2014年恢復舉行的黃岐龍母誕活動，今年已經來到第七屆，也是時隔4年再次恢復舉辦。

五龍子迎龍母。（羊城晚報）

25日9時許，來自德慶悅城龍母廟的「五龍太子」一同乘坐一艘古色古香的五彩龍船，東渡「南海」，到黃岐龍母廟為龍母賀誕。在隨後的龍母賀誕儀仗巡遊中，五龍子沿着「北環路岐陽古道牌坊→宏威路黃岐商業步行街→君悅賓館折返→龍母廟廣場入口」的路線，再現「岐山聞獄族（音）、道路見驊騮」的熱鬧場景。

五龍東渡、岐陽踏歌、龍母巡遊、龍母祭典等黃岐龍母誕八景一一呈現。其中，五龍太子東渡巡遊首次採用彩船遊龍的形式，而龍母賀誕儀仗巡遊則是近80年來第二次出現。這些經典、精彩的「名場面」，讓圍觀的市民激動不已。本次活動吸引了廣佛兩地過萬人次的民眾到現場參與和見證。

龍母誕習俗傳承的是大瀝人民「真善美」的寶貴精神財富。當天活動上，黃岐龍母文化協會向南海慈善會捐贈46萬元善款用於開展慈善公益活動。 「龍母文化是大瀝孝道、無私、博愛精神的體現，是我們必須要傳承下去的重要文化」，大瀝新鄉賢陳艷冰表示，如今，龍母文化得到大瀝人的認同，本次活動得到許多年輕人的追捧。此外，活動還在龍母廟外的黃岐公園設置了龍母慈善文化市集，鼓勵群眾捐獻愛心、收穫感恩，展現大瀝人愛心互助、樂善好施的精神，吸引廣大市民打卡，打造熱鬧非凡的端午節日氣氛。

重現海內外鄉親共同記憶 依托龍母文化打造特色IP

隨着改革開放富裕起來的珠三角地區，人們正通過傳統民俗這一共同記憶，增強港澳台以及海內外鄉親的文化認同感，為地方的經濟社會發展提供精神支撐，大瀝正是其中的傑出代表。

當天活動上，《二七黃岐墟》全集發布暨捐贈儀式正式舉行。據了解，《二七黃岐墟》是常年旅居香港，今年80多歲的黃岐鄉賢何湜基的多年心血。 2013年起，何湜基憑藉自己對當年的記憶，將20世紀50年代初黃竹岐（現稱黃岐）墟日原貌創作成名為《二七黃岐墟》的上、下兩卷畫卷，上卷長約8.5米，下卷長約5.3米，寬0.9米，畫卷上足足有250多個人物、10多個故事情節，再現了黃岐二七墟日的繁華盛況和市井風情，充滿了地方特色和生活趣味，可謂是黃岐片區的《清明上河圖》。

2019年，何湜基創作完《二七黃岐墟》上卷後無償捐贈給大瀝鎮人民政府。近日，《二七黃岐墟》下卷也大功告成，何湜基將此珍貴的畫捲全集真跡捐贈給大瀝鎮人民政府。

「黃岐是我的根，是我從小長大的地方，龍母誕就是連接我們和大瀝的共同載體。」何湜基表示，地方對龍母誕等傳統民俗的重視讓他非常感動。近年來，何湜基多次帶子女和孫輩返回南海，有子女更在南海購房置業，「要是我夫人身體撐得住，明年龍母誕我要帶她一起回來。」

「祖國的發展日新月異，我們現在擁有粵港澳大灣區這個絕佳的平台，香港年輕人要多回內地來看看，了解內地的發展。」當天活動中，百餘位旅居港澳等地的黃岐鄉親都回到大瀝。大瀝新鄉賢、香港南海黃岐同鄉會會長區卓聯感嘆道，平日裏，大家都忙於工作無暇他顧，龍母誕這些民俗活動給他們的後代一個回鄉交流的好機會。

實際上，大瀝正把龍母誕打造成為具有地區特色的文化IP。在活動現場，黃岐龍母文化協會和廣東省財經職業技術學校舉行了龍母文化IP共建儀式，將打造特色文化IP、開發龍母IP文創周邊等。大瀝鎮相關負責人表示，未來，大瀝將繼續通過多元化的舉措，把黃岐龍母誕活動打造成為既有大瀝印記、又具有時代特色的傳統民俗，打造成大瀝乃至南海區的一張閃亮的文化名片，打造成在海內外都極具影響力的文化品牌。

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