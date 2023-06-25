天下第一險！上香隨時成亡魂？屹立武當山700年「龍頭香」

中國古代建築奇蹟比比皆是，像是「懸掛」於絕壁之上的懸空寺、在水中「漂浮」的水上建築等，讓人嘖嘖稱奇。



在武當山上，就坐落着一座神奇的「懸崖香爐」——龍頭香，香爐建於懸空的石樑上，底下是萬丈深淵，可謂驚心又動魄。究竟這座被譽為「天下第一香」的龍頭香，有什麽來歷和故事？



屹立武當山700年 龍頭香為何是天下第一香？

自古以來，武當山是聞名遐邇的道教勝地，有「天下第一仙山」之譽，武當山南岩，又稱「紫霄岩」，令人驚歎的「天下第一香」——龍頭香就建於此。

龍頭香為什麽被稱為「天下第一香」？原來和它的位置及由來有關。

被譽為「天下第一香」的龍頭香，建於武當山南岩萬壽宮的絕壁旁，已有700多年歷史。（視覺中國/當代中國授權）

龍頭香建於元朝年間（公元1314年），距今已有逾700年歷史，它位於南岩萬壽宮外的懸崖雕龍石樑之上，因龍頭上雕有香爐而得名。

龍頭香的造型尤為精美，古代工匠採用了多種雕刻手法，像是圓雕、鏤雕、影雕等，在石樑上鑿刻出合為一體的兩條龍，造型渾然天成，極具立體感，令人歎為觀止。

龍頭香又名龍首石，與玄武大帝和真武大帝淵源頗深，富有濃厚的中國神話色彩。（視覺中國/當代中國授權）

相傳，這兩條雕龍是玄武大帝的御騎，而龍頭香所在之地，更曾是真武大帝在武當修煉時得道昇天的地方，充滿濃厚玄幻的神話色彩。

正因如此，許多信眾弟子都認為到龍頭香燒香最為靈驗，為表虔誠，都紛紛前來武當山參拜，敬「龍頭香」。

上香隨時變亡魂？龍頭香成最危險香爐

然而，想敬「龍頭香」卻不是一件輕而易舉的事。

龍頭香建在懸空的雕龍石樑之上，石樑從懸崖邊向前延伸約3米，寬度僅有30厘米，周邊沒有任何保護裝置，香爐下面就是萬丈深淵，十分驚心動魄！因此，這「天下第一香」又被人稱為「天下第一險」，成為中國最危險香爐。

龍頭香建於懸空石樑之上，兩側已是萬丈深淵。（網上圖片）

若想順利上香，人們必須沿着懸空石樑匍匐前進，然後再跪爬回來，過程危險萬分，稍有不慎，就會掉下萬丈懸崖，摔個粉身碎骨。

毫無疑問，自龍頭香建成以來，從石樑上掉下山崖的人不計其數，令人不寒而慄。

直到清康熙年間（公元1673年）起，川湖部院總督便下令禁燒龍頭香，並立碑誡告，告誡人們非得登龍頭香上香才算對神明的敬奉，而是要珍惜生命。

現時，廟方在龍頭香前另建了一座香爐，供香客安全地敬香。（視覺中國/當代中國授權）

如今，當地已於龍頭香前，另建一座平台供香客安全地敬香，龍頭香已禁止前往，人們只能依欄觀賞。

只有在某些特別日子，才會有經過特殊訓練的工作人員示範到龍頭香上香，因此，每年仍有許多遊客慕名前往武當山，只為一睹敬「龍頭香」的過程。

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