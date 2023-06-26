｢深圳故事｣主題推介活動29國駐華使節參與　舞劇《詠春》廣受好評

周三（21日），由北京外交人員服務局、深圳市委宣傳部聯合主辦的「深圳故事——以春之名·看見深圳」主題推介活動在北京舉辦。活動邀請中宣部、外交部、文旅部等部門負責人，以及約120位駐華使節等外賓出席，共同體驗端午節文化、中華傳統文化魅力風采和中國式現代化的深圳篇章。



據《人民網》報道，本次活動邀請來自盧森堡、安哥拉、以色列、葡萄牙、泰國、荷蘭、瑞士、巴西等29國的駐華使節和多位國際組織代表參與。

報道稱，此次活動主要包括端午節文化體驗，「深圳故事」主題推介和舞劇《詠春》演出三部分。通過現場包粽子，佩戴香包、平安粽手繩等活動感受中華傳統文化魅力。

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其中，「深圳故事」主題推介活動以深圳品牌主題展演為主要形式，沉浸式營造深圳元素主題氛圍，融合深圳優秀品牌產品的應用場景，全方位呈現深圳的「國風之美」、「科技之美」、「時尚之美」、「山海之美」、「城市之美」、「舌尖之美」。

據悉，舞劇《詠春》由深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，突破性地將「詠春拳」和「香雲紗」兩個國家級非遺項目融入舞蹈，用雙故事線展現拼搏精神和嶺南文化的獨特魅力，在展現中華優秀傳統文化的同時，亦展現粵港文化密切交流，並彰顯敢闖敢試的特區精神，獲得廣泛好評。

曾多次到訪深圳的盧森堡大使俞博生受訪時表示，《詠春》整場演出非常不錯，給他留下深刻印象，「深圳是一座年輕的城市，但也有豐富深厚的文化底蘊，這座城市展現出現代與傳統交相輝映的獨特魅力，深深吸引了我。」