香港故宮·國寶Talk To You｜宮廷如何納涼？乾隆款纏枝蓮紋冰箱

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。



第二期，請來的是香港故宮文化博物館中來自清代的一款夏日解暑利器——乾隆款纏枝蓮紋冰箱。這款冰箱不僅能冰西瓜、冰空調，還能當空調用，送來夏日清涼。



這款乾隆款纏枝蓮紋冰箱是如何做到既可以當冰箱，又可以當空調呢？原來，這款「冰箱」由木頭製成，外表由精美的掐絲琺瑯裝飾，內裏塗有導熱較弱的鉛，這樣冰塊就融化得很慢。箱底用來置放冰塊，西瓜、桃子、葡萄等夏時令水果則放入中層抽屜，融化後的水還能夠通過底部的小孔流出，保持整潔。

除了能當冰箱之外，冰塊的冷氣從蓋子上的古錢紋小孔中散出，也可以充當「空調」的作用，讓房間很快涼爽下來。

香港故宮文化博物館助理研究員游心然介紹，當時的冰鎮食品非常多，很多都是通過冰鑒、冰箱等容器，起到去暑解熱的作用，清代亦有不少詠歎夏日用冰的詩句。