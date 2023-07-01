香港故宮·國寶Talk To You｜點解雙龍戲珠紋樑冠係一號藏品？

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

第一期，請來的是香港故宮文化博物館的首件藏品，即香港故宮一號文物——雙龍戲珠紋樑冠。這件金冠究竟有什麼特別？為什麼它能成為香港故宮博物館的一號文物？



雙龍戲珠紋樑冠是一件明代金器，由金絲製成，並用蓮花、蝙蝠裝飾，取其吉祥之意；雙龍戲珠紋樑冠後方有立體戲珠雙龍，龍的頸部和火珠通過彈簧連接在冠體。當皇帝和皇子們佩戴樑冠行走時，龍頭及火珠就會隨之搖動。

在明代，雙龍戲珠紋樑冠屬於高級貴族才能佩戴的飾物，後來在清朝更是只有皇帝和皇子才能戴上。香港故宮文化博物館內展出的《乾隆帝歲朝行樂圖》中，清晰描繪了乾隆帝和皇子們戴上雙龍戲珠紋樑冠。

香港故宮文化博物館副研究員黃煒均介紹， 2022年，香港收藏家盧茵茵女士和朱偉基先生向香港故宮捐贈了946件古代金銀器，其中包括雙龍戲珠紋樑冠。

他介紹，「香港故宮」是推廣故宮文化特色為主的博物館，而故宮是明清兩朝的宮殿，後來才變成故宮博物院，許多文物均與明清兩朝相關，因為特別挑選屬於明代高級貴族的飾物——雙龍戲珠紋樑冠作為一號藏品。