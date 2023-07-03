香港故宮·國寶Talk To You｜大象背托寶瓶　為何寓意太平盛世？

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

第三期，請來的是香港故宮文化博物館的一對「雙胞胎大象」，為你講述古人對太平盛世、繁榮有象的美好追求。



銅胎掐絲琺瑯太平有象，採用了掐絲琺瑯中一種特別的工藝手法——鏨胎琺瑯，即在銅胎上雕刻出花紋後，留住花紋的線條，刮走周圍的銅，形成凹槽，再填入琺瑯料燒製而成。

乾隆四十一年（1776年），兩廣總督李侍堯進貢銅胎掐絲琺瑯太平有象，說明廣州不僅擅長製造畫琺瑯器，也精於鏨胎琺瑯器的製造。

「銅胎掐絲琺瑯太平有象」的名字，取自大象和寶瓶的諧音，有太平盛世、國泰民安的美好寓意。在清代的宮廷中，許多宮殿都有象馱着寶瓶的形象，還有一些原本是玉製或銅製的大象陳設，會專門增加一個寶瓶，創造太平有象的形象。

香港故宮文化博物館副研究員楊煦介紹，「太平有象」的概念在清代前已出現，是中國文化中早就存在的吉祥寓意。

根據《資治同鑒》記載，唐文宗曾問丞相太平盛世的到來有沒有跡象，丞相則回答：「太平無象，今四夷不至交侵，百姓不至流散。雖非至理，亦謂小康。」

楊煦表示，意思即太平盛世到來是沒有跡象，只要國家和外國沒有交戰，沒有戰爭，百姓安居樂業，就已是太平盛世的景象，「其實太平盛世是有（跡）象的，後來就演變為『太平有象』」。