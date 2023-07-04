香港故宮·國寶Talk To You｜語言天才乾隆和他的花葉紋執壺

2022年7月3日，香港故宮文化博物館正式開館，迄今接待遊客人數超過120萬人次。

值此開館一周年之際，《羊城晚報》與香港故宮文化博物館，推出原創系列視頻《香港故宮·國寶Talk To You》，讓國寶文物「親自開口」，講述它們與香港故宮之間的奇妙故事。

第四期，請來的是香港故宮文化博物館的一隻進口玉壺——花葉紋執壺，將用它的「親身經歷」介紹乾隆皇帝收集的進口玉器以及清代的中外工藝交流。



花葉紋執壺是清朝乾隆時期從南亞伊斯蘭地區進入中國，玉執壺上有非常多重複的花樣，花紋以金絲再鑲嵌了碧玉、青金石與紅寶石等製成。

乾隆皇帝非常喜愛產自伊斯蘭地區的玉器，尤其是蒙烏爾帝國進入中國的玉器。當時的蒙烏爾帝國，包括了現今的巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉等地區。為了解更多，乾隆皇帝更專門用回語和唐古特語做研究，最後將蒙烏爾帝國的玉器稱為恆都斯坦玉。

香港故宮文化博物館研究員蔣得莊介紹，乾隆皇帝其實是一個懂多種語言的天才，會講滿語、漢語、蒙古語、番語（四川地區方言）、藏語、回語（維吾爾族語），因此對周邊國家地區的文化了解非常之深，「他願意學習他們的語言跟文化，然後去跟各個地區的人交往」。

清代中國與鄰近地區往來頻繁，與世界其他地區的聯繫日益密切，海外的科學與工藝相繼傳入中國，中國的文化與技術亦傳播到世界各地。蔣得莊表示，故宮藏品中有不少來自外國的物品，香港故宮展出了來自日本、琉球、伊斯蘭地區乃地歐洲地區的文物，見證了清朝中外文化的交流與互鑒。

蔣得莊提到，乾隆皇帝非常喜歡伊斯蘭玉器，伊斯蘭玉器當時也大量被引入中國，同時也影響了中國傳統玉器的設計。乾隆時期以後，中國玉器的設計就加入了非常多伊斯蘭的元素。