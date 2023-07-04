《香港，歸來仍是少年》　擊中心靈深處的血脈記憶

7月1日，為獻禮香港回歸祖國26周年，南方日報、南方+推出的「嶺南山海志」灣區形象知識型微紀錄片《香港，歸來仍是少年》登陸全網。該片以「回歸寶寶」陳童為山海講述者，從香港青年的視角出發，介紹了香港的地理、歷史、人文知識，展示了26年來「一國兩制」在香港的成功實踐與未來的前景。



影片講述了香港的前世今生，香港從一個地廣人稀的小漁村發展到現在聯結中外的國際大都市，背後是種種歷史風雲、遊子故事、文化流行故事的支撐，這些豐富的知識背景都在告訴世界——香港的成長與變化。未來的香港將依托粵港澳大灣區與祖國，迎風起航。

紀錄片編導張梓望在談到創作理念時說到：「語言上是山海講述者的第一口吻，感受上卻是大家的心聲。我們希望激發大家根植於血脈的家國情懷，增加觀眾對香港這座城市的共鳴和感情。」對此，《香港，歸來仍是少年》的創作團隊在聲音和聲效上做足功夫，採用了許多港味十足的城市現場音，力求豐富網民的視聽感受，提升觀眾的沉浸式體驗。

片中回憶了經典粵語電影、膾炙人口的粵語老歌，喚醒了人們的記憶。這些流行文化不僅是香港對外的一張名牌，更是血緣一般的紐帶緊緊的聯結香港和內地人民。網友「光明角落」評價：「背景音樂裏張國榮的《當年情》、羅大佑的《東方之珠》非常適合今日，讓我想起20多年前，張國榮在北京唱響《團聚》，藝人雖已不再，但歌曲對祖國的認同感還在影響我們」。

除此之外，影片還帶來了豐富的知識增量。不僅詳細介紹香港的地理情況，展現這座山海之城通過流水連接着粵港澳的各位「孿生兄弟」，還通過一個個香港歷史故事的回顧，展示著香港一直與祖國同呼吸、共命運堅定信念。

《香港，歸來仍是少年》中的山海講述者陳童，祖籍潮汕，是1997年出生的香港「回歸寶寶」，她表示影片中獨白就是她對這座城市的感受，字裏行間包含着她對祖國的愛，26年來她與香港一同成長為風華正茂的少年，未來，希望自己這一代的年輕人都能夠不負祖國期望，與祖國共同成長。

本文獲《南方日報》授權轉載

