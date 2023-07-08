廣湛高鐵新進度：佛山特大橋首孔移動模架現澆梁完成澆築

7月7日，由廣湛公司出資建設、中國鐵設EPC工程總承包、中鐵二十五局承建的廣湛高鐵佛山特大橋首孔利用移動模架法現澆的雙線簡支箱梁完成澆築，標誌著廣湛高鐵2標正線工程進入橋樑上部結構施工階段，為加快項目建設進度創造有利條件。



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



廣湛高鐵設計時速350公里，正線全長400多公里。（央視新聞）

廣湛高鐵設計時速350公里，正線全長400多公里，是中國「八縱八橫」高速高鐵網沿海大通道的重要組成部分，也是廣東省建構「一核一帶一區」區域發展新格局的有力支撐。

由中鐵二十五局承建的廣湛高鐵2標項目，主要施工內容包含沙獅聯絡線、江大聯絡線及廣湛高鐵部分正線工程。其中，正線工程全長10.375公里，含佛山特大橋、高中立交特大橋2座。

此次完成澆築的梁體為佛山特大橋77號至78號墩箱梁，跨度32.6米、重860噸，採用移動模架法施工。

移動模架造橋施工現場。（羊城晚報）

中鐵二十五局現場負責人魯宇介紹：「相比傳統支架法施工，上行式移動模架機械智能化程度高，受場地、地質等因素限制小，適應性強，不需要在地面支架，上方作業、下方可正常通行，上下結構能同時進行作業，能有效提高施工效率、降低施工安全風險。」

此外，移動模架還可以在已澆築好的橋樑上行走，從而實現箱梁範本的整體滑移、精準定位，連續循環作業，因此也被稱為「高空移動的橋樑預製廠」。

夜間澆築混凝土。（羊城晚報）

據悉，廣湛高鐵通車後，將填補粵西沿海地區沒有無砟軌道高鐵的空白，實現廣州至湛江90分鐘互達，助推粵西地區陽江、茂名、湛江高速融入粵港澳大灣區聯動發展，助力廣東實現「市市通350公里時速高鐵」的目標。

央視新聞此前報道，2022年12月21日上午9時30分，廣州至湛江高速鐵路湛江灣海底隧道「永興號」盾構機成功穿越2500米湛江灣海域段，進入湛江主城區。