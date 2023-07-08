廣州路上驚現「電動輪椅」車隊　全都是年輕人！原因竟是政府新規

廣州街頭近日湧現大批年輕人坐著電動輪椅，穿梭在馬路上。有的去吃飯，有的去逛街，有的去上班，甚至成群結隊在道路「賽輪椅」，但這並非網紅拍片，而是為規避當地嚴格的電動車法規。



有年輕人受訪表示，坐電動輪椅「不會被限行、不用停車位，更不用帶頭盔」，在政府祭出嚴格規定取締電單車、電動自行車的情況下，這是「上有政策，下有對策」的作法。



據了解，廣州祭出新規定整治電單車、電動自行車，不僅對改裝電動車進行嚴查，還推出電動車限時段行駛、不得超速，過斑馬線需要下車推行等等要求。但當地很多年輕人都用電單車同勤，有些人的車無法達到新規定的要求，有的人則認為按照新規行駛，就失去它原本的便捷性，只好放棄。

許多上班族乾脆把交通工具改成電動輪椅。內媒採訪坐電動輪椅上班的年輕人表示，開車經常堵車，騎電單車又不讓進許多地方，反觀電動輪椅完全不守交通規則限制，「可以直接開進公司和自己座位上，十分方便。」

廣州年輕人坐電動輪椅通勤：

電動輪椅不屬交通工具

內媒引述交通部門回應稱，目前，納入交通規定管理的只有殘疾人機動輪椅車（俗稱殘摩），這類車主要以汽油作為燃料，需要進行登記。因此嚴格來說，電動輪椅並不屬於交通工具，並不會按照機動車和非機動車進行管理。內地律師也表示此舉並不違法，只是「身體健康的人駕駛電動輪椅上路」，有道德層面的疑慮。

有年輕人指出，正因為交通法規對於電動輪椅上路沒有任何規範，他們也不用擔心被罰款，「它既省力又靈活，還可以直接開到目的地，不用找停車位」。

不過，亦有不少網民憂心電動輪椅相較電單車來說，其穩定性和防撞性能存在淺在危險，未來將成為交通事故一大隱憂。

年輕人坐輪椅成為潮流？

電商平台數據也證實內地電動輪椅熱潮。2023年上半年，電動輪椅的成交訂單量暴增60％。其中3,000元人民幣左右的產品最受歡迎。除了傳統的醫療器械品牌「魚耀」外，聯想、鳳凰等跨界企業也紛紛推出了自己的電動輪椅產品。

《中新財經》報道指出，近期在電商平台上電動輪椅的問答區，不少消費者留言，「年輕人沒病可以買嗎？天天走路有點煩了」「大學生可以用嗎？」「食堂搶飯用！神器。」「年輕人也可以用，省力出行。」