黃河流域發現長達百萬年連續古人類文化遺存　提供珍貴研究新資料

7月9日，在由中央網信辦、國家文物局等聯合指導的「盛世中華 何以中國」活動啟動儀式上，陝西省文物局局長羅文利，發布陝西黃河流域舊石器時期考古發掘研究最新成果，發現長達百萬年連續古人類文化遺存。



羅文利介紹，2019-2023年，在黃河西岸，及其支流無定河、北洛河等流域，新發現150餘處舊石器遺址，多樣化的石器技術面貌，展現了距今70多萬年至1萬年前後古人類生生不息、綿延不絕的生存畫卷。

2021-2022年，在南洛河流域首次發掘揭露出厚達24米的地層堆積物，發現了距今110多萬年至3萬年左右長達百萬年、基本連續的古人類文化遺存。

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2022-2023年，在石川河流域首次發現舊石器遺址，特別是在其中的廟溝遺址，發現了一處包含豐富石製品，距今60多萬年至3萬年前後的典型黃土剖面，將該地區古人類的活動上溯至距今約60萬年前，填補了渭北中部廣大區域舊石器遺址分布的空白。

同時，在朱黃堡遺址，距今13萬-4萬年多個連續文化層中，發掘出土7000餘件石製品，表現出鮮明的舊石器時代中、晚期文化「過渡性」特點，為構建黃河中遊地區舊石器時代文化的演變序列，提供了不可多得的資料。

陝西省文物局黨組書記、局長羅文利。（西部網）

羅文利表示，此前，陝西曾發現藍田人、大荔人、黃龍人等重要的古人類化石，基本構建起了中國百萬年以來比較完整的古人類演化鏈條，「上述新發現，為黃河流域遠古文化的研究提供了彌足珍貴的新資料，該地區古人類石器製作技術表現出的連續發展、一脈相承的顯著特點，更加有力地實證了中國百萬年不間斷的人類發展史。」