據《央視新聞》 報道，近日，周口店北京人遺址新發現古人類頂骨化石，為50年來首次，將有助於深入研究這個區域的人類演化。



報道稱，此次發現的標本呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸，可與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨大致重疊。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所科研團隊應用CT掃描和3D重建等一系列新技術，從周口店第15地點的哺乳動物化石中成功識別。

截至目前，周口店遺址發現的含有哺乳動物化石的地點20余處。迄今在周口店第1地點發現的人類化石年代大約為50萬年前，被歸入直立人。此外，在山頂洞和周口店遺址附近田園洞發現的3萬-4萬年前的人類化石，屬於早期現代人。

周口店第15號地點發現的人類頂骨化石。左側：頂骨化石外側面觀；右側：周口店直立人頭蓋骨模型頂面觀，示頂骨化石位置。（央視新聞）

報道稱，在過去的近100年時間裏，周口店第1地點發現的直立人化石引起國內外學者的高度關註，成為探索人類演化最重要的研究材料。

據悉，該化石的發現位置距離第1地點70米，為周口店第15地點，發現於1932年，並在1934-1937年進行了系統性發掘，出土大量石器和哺乳動物化石，年代為中更新世晚期，距今約20萬年。

本次發現的古人類頂骨化石，是繼1973年周口店第4地點發現一枚牙齒化石之後，50年來首次在周口店遺址區域發現人類化石，將有助於深入研究這個區域的人類演化，為探討中國古人類的演化模式提供極為重要和關鍵的標本材料，實證中國百萬年來的人類演化史。