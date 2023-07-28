穿越回漢唐盛世　廣州南沙水鄉一條街古風夜遊精彩上演

近日，「穿『樂』水鄉夢漢唐·奇遇李白尋甄寶」活動在南沙灣·水鄉一條街成功舉辦。當晚，來自四面八方的遊客身著漢服，齊聚水鄉街，如臨幻境般地夜遊盛唐集市。現場聲樂演繹、古風巡遊、古風潮墟、尋寶活動，熱鬧非凡，前來參與的遊客絡繹不絕，彷彿回到幾百年前的漢唐盛世，燈火縈繞，歌舞笙簫。



燈火縈繞，歌舞笙簫。（羊城晚報）

本次活動由南沙街道黨工委、辦事處，南沙資產經營集團和廣州南沙開發建設有限公司聯合主辦；廣州南沙區蒲洲花園有限公司承辦；廣州南沙旅遊發展有限公司、廣州澤博商務服務有限公司協辦；團區委、南沙文化會、德天策劃、南沙區流行音樂協會、貴州省安順市西秀區文聯、香港科技大學（廣州）學生樂隊作為支持單位，各方共同協作，成功舉辦此次古風夜遊活動。

著華美漢服，逛古風潮墟。（羊城晚報）

著華美漢服，逛古風潮墟

水鄉一條街自然風景優美，建築風格獨具特色，活動依托環境要素，打造古風氛圍，通過主題場景營造，形成多維沉浸式古風市集，讓來自粵港澳大灣區的各界人士沉浸式感受盛世時期的繁華。所有參與活動的嘉賓、遊客以及工作人員都身著漢服，穿梭在水鄉街，現場燈光璀璨，照在遊客的臉上，古今交匯間，一切彷彿都回到盛世。

著華美漢服，逛古風潮墟。（羊城晚報）

活動現場還有各式古風攤位，除了美食攤位外，還設有古風手作、壓花手作攤位和糖畫、剪紙、沉香線香、剪紙、景泰藍掐絲琺瑯等非遺攤位，遊客們在此充分體驗中華傳統文化之美。參與夜遊活動的遊客陳同學是港科大的學生，他感嘆道：「以前在教科書上在網上看到的非遺，終於有機會接觸到了，我們的傳統文化太美了，希望更多年輕的港澳同胞深入了解我們自己的文化，這是非常震撼心靈的。」

看實景演繹，嘆古風之美

活動現場設置許多NPC（一種角色類型），他們有的化身盛唐詩人，有的化身市井轎夫，這些人身著漢服活躍在水鄉街，與遊客深度互動，使整個古風場景更加真實，遊客自己也成為整個場景的元素之一，參與其中，共同完成了這一幅美輪美奐的盛唐美景。

水鄉一條街自然風景優美，建築風格獨具特色。（羊城晚報）

漢服巡遊、大唐不倒翁、虹橋笙歌、清平調、貴妃出遊等沉浸式演出輪番上演，水鄉夜景與笙歌燕舞交相輝映，形成一場視覺聽覺盛宴。所有演出圍繞尋找李白的故事線展開，充滿詩意，每場演繹之間相互銜接，充分展現了大唐文化之璀璨。實景演繹充分利用水鄉實景特點，展開沉浸式演出，演員與場景相配合，亦虛亦實，精妙絕倫。

玩定向尋寶，贏千元大獎

活動設置了尋找詩仙李白的遊戲，遊客們在場景中沉浸式參與尋寶遊戲，通過問答遊戲尋找線索，在水鄉街中尋覓真正的李白。

活動現場設置許多NPC。（羊城晚報）

通過遊戲，傳遞漢唐古詩之美，喚起參與者對古詩詞的記憶，燃起對傳統古詩詞的熱愛。當晚遊客們在水鄉街中吟詩作對，場景又回到詩仙詩聖們高談闊論、飲酒作詩的時候。燈光璀璨，在水鄉湖邊的樹下，遊客們集結成隊，談論著古詩，好一番古韻美景。

集結粵港澳，人文交流盛會

活動邀請了正在南沙參與「百企千人」實習計劃的港澳青年學生共同參與。他們或作為遊客，或作為演出人員，參與到水鄉街夜遊活動中，享受這場中華傳統文化盛宴。活動向港澳同胞展現了漢唐盛世熱鬧非凡的氛圍，同時也將傳統文化元素加入其中，使港澳同胞們進一步加深中國傳統文化的認同感和歸屬感。

遊客打卡拍照。（羊城晚報）

活動同時設置了灣區青年文化交流書畫展和「水鄉擂主」象棋比賽，感興趣的港澳青年紛紛駐足觀看、交流，在棋舍體驗象棋對弈的樂趣，充分營造活動文化藝術氛圍，加強粵港澳青年文化交流。

據悉，7月29日晚，水鄉一條街將繼續推出系列活動，屆時也將在現場見證古風潮墟、絕妙的實景演繹設計，粵港澳各界人士也將參與其中，遊客們集結在水鄉街，共同見證灣區之美、傳統之美。