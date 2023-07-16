40℃也要穿漢服出遊！佛山女孩：以前有怪異眼光，現在都被誇好美

在佛山，一連幾個週末國潮盛宴正在上演。順德陳村舉行「良辰正美景·國潮文化」市集，許多市民朋友選擇週末飯後到這裡休閒散步。活動當天不僅有各種有趣的小攤位，還有漢服走秀、粵劇文化私伙局。有不少年輕女孩頂著40℃也要穿漢服出遊，顯示對漢服的熱愛。



漢服愛好者「離飄」透露，現在小孩子看見她的裙子都會大聲誇讚好漂亮，「家長就會跟孩子講這是漢服，是我們自己的服裝。」，離飄回憶，「在十年前，在我中學時代，大家都更喜歡外來的潮流文化，被誇讚是不存在的。」，離飄擺了擺袖子，笑了起來。



離飄穿著復原類漢服。（羊城晚報）

「05後」的小朱和她的媽媽被舞台上的漢服走秀吸引，「漢服是我國的傳統文化之一，和我們現代的服裝非常不一樣，我覺得它可以和現代社會很好地相融並行展下去。」小朱表示，自己的室友正是漢服愛好者，耳濡目染下，她對漢服也很感興趣，如果有機會她也想嘗試一下。

「在我看來，這種國潮青年活動能很好地提升中國傳統文化的知名度，能讓年輕人或者大眾對這些內容的興趣度提升。」參與漢服走秀的離飄是佛山早期「入坑」漢服愛好者，美輪美奐的服裝加上精心打造的髮型讓路過的人們忍不住多看幾眼，傳來誇讚的語句。

「就在十年前，在我中學時代，大家都更喜歡外來的潮流文化，被誇讚是不存在的」，離飄擺了擺袖子，哈哈笑了起來。

從被怪異注視，到被誇讚「好漂亮」

2011年還在上學的離飄愛上了當時還有些小眾的漢服。「最開始，我自己喜歡古風動漫、古風歌曲，然後我的發小把漢服的圖片、資料發給我，跟我說‘與其看動漫，不如看一些真實的傳統文化，結果就一發不可收。」

接觸到漢服文化的離飄像打開新世界的大門，不僅研究起服飾復原、妝容考古，還不斷地學習傳統禮儀、詩詞歌賦、香道、茶道、民樂等等。一件衣服激發了她對中國傳統文化領域探究的動力。

然而，那個時期大眾對傳統文化的認知還停留在「民族風」「中國風」。離飄還記得當時最大的心願是穿著漢服登上學校的舞台，表演一首歌曲。曾經有一次，她穿著唐制漢服走上街頭，路人投以怪異的目光，甚至有人對著她喊：「這裡有個日本人！」

2022年蘇州有女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（掌聞視訊）

「在早期，大眾對漢服並沒有足夠的認知。再加上，唐代中日文化交流緊密，我們國家的服裝對和服產生了很大的影響，被誤解也正常。」離飄回想起當時的情形，「那個時候我們都是故意多穿漢服外出，就一定要讓別人看見瞭解。」

早期的漢服愛好者不僅面臨社會的異樣眼光，還可能遇到家人的不理解。

「早些年，家裡人是不太支援我去做這些事的。一方面是我的經濟還未獨立，而當時漢服價格也不便宜，另一方面很小眾，我媽媽會覺得也沒什麼場合適合穿漢服。」隨著國潮的逐漸興起，漢服的出圈，穿著漢服走上街頭的年輕人越來越多，短影片中分享相關知識、妝容、髮飾的博主也越來越多，離飄家裡人的觀念逐漸發生變化。

離飄不只是漢服專家，還會彈古箏。(羊城晚報)

「我奶奶現在還會主動提及路上看見很多人穿漢服，還會問我怎麼今天沒有穿。」離飄對此感到驚喜，「現在小孩子看見我的裙子大聲誇讚好漂亮，然後家長就會跟孩子講『這是漢服，是我們自己的服裝』。」

扯窗簾布做衣服，用硬紙皮做帽子

今年3月，佛山舉辦了一場盛大的花朝節活動，一大批穿著漢服的青年走進梁園感受節日氣氛。離飄也是其中的一員。她表示，類似的聚會、活動都是圈子裡大家相互介紹，呼朋喚友齊齊參與，「像陳村的活動、3月的花朝節，都是受邀自玄喵姐。」

離飄口中的玄喵，也是佛山最早一批漢服愛好者，目前是佛山漢服漢婚品牌「漢鸞」的主理人。

玄喵店內有可愛的貓咪。(羊城晚報)

在東北長大，而後去到廣州讀書生活，最後跟隨另一半到佛山定居的玄喵，與離飄因漢服「美貌」而拜倒不同，她「入坑」漢服和另一半有關。「大概2011年、2012年，當時和我老公感情穩定，開始談婚論嫁，作為愛美的女孩，多少會幻想一場獨一無二的婚禮，於是上網去搜尋相關的資訊。」

當時玄喵從事外貿行業，經常能接觸外商，閒暇時和外國人聊起西式婚禮。她發現外國人穿婚紗、步入教堂是因為信仰而覺得神聖，「作為中國人的我一下子就對西式婚禮沒什麼興趣了。」

而在搜尋的過程中，她瞭解到了秀禾服、龍鳳褂，也接觸到了漢服。「雖然是因為婚禮而瞭解到漢服，但我第一套漢服是日常款式。」

童裝漢服近日開始流行。(羊城晚報)

因為喜歡所以想找尋更多志同道合的朋友，玄喵開始在網上召集同袍雅集。漢服同袍，是指漢服文化圈內，通過著裝漢服以表達彼此之間的情感認同和互助精神的群體，而雅集則是指同好聚會。

4個女孩子穿著漢服走到嶺南天地聚會，還大膽地向路人介紹。「那時候我就很想喊，快來看我，快來問我！你們開口問我，我才好介紹呀！」

「所以我覺得現在的孩子真的太幸福了，生在這個時代真是太美好了。」玄喵感嘆，當今，民族自信心日益增強，對國潮的認可、對傳統文化的認可跟以前完全不是一個等級。

漢服愛好者的線下聚會活動 。（羊城晚報）

「最開始，漢服服裝店、漢服手作娘幾乎為零，我們自己扯些好看窗簾布，然後自己學著做服裝、扎頭型、復原妝容。早期的漢服愛好者可以說是全能的，什麼都要懂什麼都會做。」玄喵指了指身旁的縫紉機，就是那時候學會了這門手藝。

「喜歡漢服的男孩就更慘了，因為在傳統禮儀上，男士一定要戴冠才是合乎禮儀的。」但當時哪會有廠家專門做漢服帽子，他們就只能找些硬紙皮自己做，有些還找不到全黑的硬紙，還得拿油性筆自己涂。玄喵回想起一次活動，舉行到一半天降大雨，把帽子淋濕了，那些黑色墨汁隨著雨水往下流，男同袍們狼狽不已。

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在十幾年後的今天，人們只要打開淘寶、拼多多、抖音就能買到款式各異、價位有高有低的漢服，精緻獨特的頭飾、帽子，甚至能線上下租賃一套服裝，有專業人士為其裝扮，攝影師定格最美的瞬間。

這一切都有賴於國潮崛起、漢服出圈。「打個比喻，漢服已經從手工業走上了輕工業，形成了完整的產業鏈，並且不斷地往品牌化靠攏。」玄喵介紹，在她的店裡，甚至有為寵物定製的漢元素。

將愛好變為職業 玄喵：使命感驅使她堅持下去

作為漢服愛好者，同時也是國潮行業中的創業者，玄喵見證著行業的從零到繁榮。2015年，她開始營運自己的品牌。

玄喵與她的丈夫舉行了一場漢服婚禮，朋友們對此心動不已，紛紛來詢問婚禮細節。「當時這場婚禮幾乎沒有現成可借鑑的案例，也沒有策劃公司，都是自己翻找資料慢慢做起來的。」不少朋友聽聞其複雜程度後，紛紛退縮。

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與其為他人遺憾，不如自己「頂硬上」。玄喵成立漢婚工作室，專門幫新人做婚慶活動，替別人操辦繁雜的婚禮瑣事。

但創業哪有這麼容易？工作室只做一項業務是很難運轉起來的，玄喵便挖掘漢服相關的業務點，比如服裝租賃、妝發、寫真拍攝、活動策劃等等。「初期一直在虧損，後來我又營運漢服高級定製的業務，到了2019年左右訂單量增多，情況好轉。」

「今年的花朝節更是做得非常成功，政府部門、非遺商家也參與了進來，整個社會對於傳統文化的關注度空前高漲。」玄喵對未來充滿希望。

當問及把愛好變成職業，會不會消磨興趣時，玄喵表示：「我覺得我們這群漢服愛好者，身上多少都帶有弘揚漢服文化、傳統文化的使命感。就好比，佛山夏天快接近40攝氏度的高溫我們依然堅持穿漢服，就是認為既然已經瞭解到它們的美好，那我們有責任讓更多人也瞭解它們。」

佛山舉辦花朝節，穿著漢服的女孩們。（羊城晚報）

除了使命感，一場婚禮完成後新人臉上洋溢著幸福笑容，一場活動圓滿後所有人自發鼓掌喝彩，這些成就感也是讓她堅持下去的緣由之一。「我會覺得，我們所做的都是有意義的，我們的努力沒有白費。」

作為創業前輩，她認為不要因為當前國潮熱而一股腦地進入這個行業。「無論是做漢服體驗館還是做漢服相關的內容，都是需要前期大量的投入。當然，如果你已經做好了準備，歡迎你加入，一起將熱愛轉化為事業去耕耘！」

走向未來的國潮

佛山作為歷史文化名城，留存著風貌完好的古建築、嶺南園林，漢服愛好者可以輕易找到適合的環境、數量較多的同好。以HEA為首的佛山國潮品牌更是走出廣東，走向世界。「佛山，包括整個珠三角對於傳統文化、國潮文化都是非常包容的，而佛山對於推廣傳統文化更是不遺餘力。」

近年來非遺文化走進佛山校園、走進課堂，新一代青少年自小在濃郁的文化氛圍裡耳濡目染。「我們這群愛好者也逐漸成為‘10後’‘20後’的父母，好比我的孩子，我從小就會教他傳統禮儀、漢服文化。所以他們對於穿漢服、行拱手禮不會覺得尷尬，反而覺得理所當然。」玄喵認為，國潮文化的未來在這些祖國的花朵身上，而漢服要真正實現品牌化也依託於他們這一代人。

或許再過十幾年，花朝節會成為人們習以為常的節日，漢服出行日會成為稀鬆平常的一天。而在這一天到來之前，這群帶著使命感的國潮青年，依然會努力閃閃發光，向更多人傳遞傳統文化的美好。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

