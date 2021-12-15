漢文帝生母薄太后南陵出土異域金銀器　絲綢之路前中原草原有交流

從2017年開始，考古人員就對漢文帝生母薄太后的「南陵」，針對部分外藏坑進行搶救發掘，出土著衣陶俑、陶罐、銅帶鉤、弩機、鐵戟、車馬器等大量文物。

內地傳媒報道，考古人員近日再發掘封土西側的3座外藏坑，出土上百件帶有異域裝飾風格的金、銀飾品，數量之多十分罕見。



漢文帝生母薄太后的「南陵」。（視覺中國）

+ 4

據介紹，陝西西安白鹿原有一處墓葬，此前一直被稱為「江村大墓」，如今已獲確認就是漢文帝劉恆的「霸陵」。南陵就是位於霸陵不遠處，兩者相距約2000米。

考古專家通過對該些金銀飾品的工藝以及外形特徵分析推測，可能與漢文帝早年「代王」出身有關。該批金器來自與草原接壤的代國，帶有草原風格，可以推測證明絲綢之路開通前中原與草原已建立交流。

考古人員亦發現有大量動物遺骸。（影片截圖）

此外，考古人員亦發現有大量動物遺骸。據陝西省考古研究院副研究員曹龍介紹，對南陵進行整體的勘探，共發現380座外藏坑，目前已清理其中30多座。涉及的動物遺骸有金絲猴、丹頂鶴、烏龜、鹿、狍等。曹龍指，該些動物有可能是像徵該些外藏坑是皇家的苑囿。